Президент России Владимир Путин в конце прошлой недели анонсировал единовременные выплаты пенсионерам (и работающим, и неработающим) в размере 10 тыс. рублей и военнослужащим - в среднем по 15 тыс. рублей.
Специалисты будут принимать решения по ДКП (денежно-кредитная политика) исходя из совокупности всех факторов, которые оказывают влияние на российскую экономику, чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели Банка России - «вблизи 4%».
По инициативе президента РФ Владимира Путина единовременные выплаты получат все российские пенсионеры (по 10 тысяч рублей), а также военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов (по 15 тысяч).
Исследование показало, как животные совершенствуют свои навыки Биомеханики из Калифорнийского университета в Беркли изучили повадки лисьих белок (Sciurus niger) — широко распространенного в Северной Америке вида белок.