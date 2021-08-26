ЦБ: соцвыплаты пенсионерам и военным будут профинансированы из дополнительных ненефтегазовых доходов

По инициативе президента РФ Владимира Путина единовременные выплаты получат все российские пенсионеры (по 10 тысяч рублей), а также военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов (по 15 тысяч).