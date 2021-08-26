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ЦБ РФ: выплаты пенсионерам и военным не повлияют на денежно-кредитную политику

На разовые выплаты пенсионерам и военным направят средства из дополнительных ненефтегазовых доходов, что не отразится на денежно-кредитной политике регулятора.
Коммерсантъ
Президент России Владимир Путин в конце прошлой недели анонсировал единовременные выплаты пенсионерам (и работающим, и неработающим) в размере 10 тыс. рублей и военнослужащим - в среднем по 15 тыс. рублей.
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Однако Банк России не исключает небольшого «перераспределения траектории роста цен» между отдельными месяцами.
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Специалисты будут принимать решения по ДКП (денежно-кредитная политика) исходя из совокупности всех факторов, которые оказывают влияние на российскую экономику, чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели Банка России - «вблизи 4%».
ТК Звезда

С чего всё началось

ЦБ: соцвыплаты пенсионерам и военным будут профинансированы из дополнительных ненефтегазовых доходов
По инициативе президента РФ Владимира Путина единовременные выплаты получат все российские пенсионеры (по 10 тысяч рублей), а также военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов (по 15 тысяч).
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