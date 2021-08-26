Банк России, как всегда, будет принимать решения по ДКП исходя из совокупности всех факторов, влияющих на российскую экономику и прогноз ее развития, с тем, чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели Банка России "вблизи 4%", - заключил регулятор.
2K и Firaxis анонсировали тактическую ролевую игру Marvel: Midnight Suns Activision провела большой показ сюжетной кампании Call of Duty: Vanguard — показали начало истории советского солдата Полины Петровой, когда ей пришлось сражаться за свою жизнь во время сражения за Сталинград.
Недавно ученые определили, что больной наиболее заразен в первые дни после появления симптомов, но в исследовании было мало участников, и чтобы подтвердить выводы авторов работы, необходимы дополнительные исследования на большем количестве человек.