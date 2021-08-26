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ЦБ РФ: выплаты пенсионерам и военным не повлияют на денежно-кредитную политику

На разовые выплаты пенсионерам и военным направят средства из дополнительных ненефтегазовых доходов, что не отразится на денежно-кредитной политике регулятора.
Коммерсантъ
Единовременную денежную поддержку анонсировал президент Владимир Путин.
Общественная служба новостей
Выделенные средства на соцвыплаты не повлияют на монетарную политику ЦБ России.
Царьград
Данная выплата должна коснуться всех пенсионеров без исключения, в том числе работающих и военных.
Москва 24

С чего всё началось

ЦБ: соцвыплаты пенсионерам и военным будут профинансированы из дополнительных ненефтегазовых доходов
Банк России, как всегда, будет принимать решения по ДКП исходя из совокупности всех факторов, влияющих на российскую экономику и прогноз ее развития, с тем, чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели Банка России "вблизи 4%", - заключил регулятор.
РИА Новости05:33

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