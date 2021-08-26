Банк России, как всегда, будет принимать решения по ДКП исходя из совокупности всех факторов, влияющих на российскую экономику и прогноз ее развития, с тем, чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели Банка России "вблизи 4%", - заключил регулятор.

РИА Новости 05:33