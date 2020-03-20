Коронавирус
Моя Москва.онлайнЦБ РФ выступил против прямой поддержки россиян наличными
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила против прямой поддержки россиян наличными по американской модели, пишет «Интерфакс». По ее словам, эффективность прямых выплат россиянам стоит под вопросом, и в этом нет необходимости.
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с чего всё началось
Глава ЦБ добавила, что многие страны прибегают к прямой финансовой поддержке граждан, когда все другие экономические меры уже исчерпаны: "и снижены ставки до нуля, иногда в отрицательную область, (запускаются - ИФ) обширные программы выкупа ценных бумаг с рынка, когда раздуваются балансы центральных банков, когда это уже перестает влиять на повышение спроса на кредитную активность".Интерфакс20 марта в 09:06
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Набиуллина выступила против выделения денег россиянам из-за коронавируса
Московский Комсомолец20 марта в 09:39
ЦБ РФ выступил против прямой поддержки россиян наличными по американской модели
Интерфакс20 марта в 09:06
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