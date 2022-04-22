Как сообщается в пресс-релизе регулятора, информационные кампании, направленные создание волатильности на рынках акций и привлечение частных инвесторов к определенным сделкам, осуществлялись с 3 по 5 марта 2021 года.
По меньшей мере две группы специалистов по диверсиям и партизанской войне из состава Особой воздушной службы Великобритании заброшены во Львовскую область, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника российских силовых структур, получившего информацию от источника в украинских вооружённых силах.