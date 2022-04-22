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ЦБ РФ выявил манипуляции акциями с помощью telegram-каналов

FINMARKET.RU - Банк России установил факты манипулирования ценами на акции с помощью telegram-каналов, говорится в сообщении ЦБ.
Финмаркет
ЦБ установил факты манипулирования на торгах со 2 по 5 марта прошлого года акциями компаний «ГИТ», «Пермэнергосбыт», а также «Россети Юг» на Московской бирже, следует
 из сообщения регулятора.
Frank Media
Как сообщается в пресс-релизе регулятора, информационные кампании, направленные создание волатильности на рынках акций и привлечение частных инвесторов к определенным сделкам, осуществлялись с 3 по 5 марта 2021 года.
Коммерсантъ
Действия организаторов информационной кампании привели «к существенным отклонениям объема торгов акциями», принесших убытки частным инвесторам, заявили в ЦБ.
Коммерсантъ

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