Директор департамента противодействия нелегальным практикам Валерий Лях, слова которого приводятся в сообщении, напомнил, что Банк России с июня публикует список выявленных компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид.
NASA решило отложить второй беспилотный испытательный полет к МКС нового космического корабля Starliner компании Boeing, который был намечен на 30 июля — это должен быть первый полет корабля после неудачи в 2019 году.
Олимпийская чемпионка 1976 года в прыжках в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская рассказала о причинах снятия американской гимнастки Симоны Байлз — сначала с середины командного многоборья, а затем и с абсолютного первенства.
Первое исследование команды выявило умеренную или сильную корреляцию между семантической дистанцией и двумя широко используемыми показателями креативности (альтернативная задача использования и задача преодоления ассоциативного разрыва).