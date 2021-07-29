Полет корабля Starliner к МКС отложен из-за инцидента с модулем «Наука»

NASA решило отложить второй беспилотный испытательный полет к МКС нового космического корабля Starliner компании Boeing, который был намечен на 30 июля — это должен быть первый полет корабля после неудачи в 2019 году.