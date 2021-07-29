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Экономика

ЦБ РФ выявил почти 150 финансовых пирамид за первое полугодие

В первом полугодии в России выявлено 146 финансовых пирамид, в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, говорится в сообщении Центробанка РФ.
Деловое.ТВ
По данным регулятора, еще одной тенденцией стало привлечение средств граждан в криптовалюты и псевдокриптовалюты, а также проекты, рекламирующие получение дохода при участии в создании криптофермы.
Коммерсантъ
Число выявленных нелегальных кредиторов в первом полугодии 2021 года составило 344 компаний против 386 годом ранее.
Финмаркет
Директор департамента противодействия нелегальным практикам Валерий Лях, слова которого приводятся в сообщении, напомнил, что Банк России с июня публикует список выявленных компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид.
ТАСС

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