Объем операций по продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке 22 апреля составил 23 млрд рублей, следует из данных Банка России. 21 апреля было продано 19,2 млрд рублей.

ЦБ 22 апреля продал на рынке валюту на 23 млрд рублей

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