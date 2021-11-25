Как пояснил регулятор, увеличение долговой нагрузки произошло в первую очередь за счет ускоренного роста необеспеченного потребительского кредитования, которое сопровождается снижением стандартов кредитования.
Минтруд внесет на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии проект постановления правительства, который вводит дополнительный инструмент для оценки бедности в стране, выяснил «Ъ». Соответствующий проект будет представлен на заседании комиссии сегодня.
Накануне сообщалось, что в южноафриканской Ботсване, ЮАР и Гонконге выявили десять случаев заражения новым штаммом COVID-19 под названием B.1.1.529, который может оказаться более патогенным, чем остальные варианты коронавируса.