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ЦБ РФ зафиксировал рост долговой нагрузки россиян до 10,2%

Долговая нагрузка населения в первом полугодии 2021 года увеличилась с 9,8% до 10,2%, сообщается
 в обзоре Банка России о финансовой стабильности.
Inc. Russia
Как пояснил регулятор, увеличение долговой нагрузки произошло в первую очередь за счет ускоренного роста необеспеченного потребительского кредитования, которое сопровождается снижением стандартов кредитования.
Frank Media
Почти треть выдачи (31%) приходится на наиболее закредитованных заемщиков с ПДН выше 80%.
Forbes
Почти 60% необеспеченных займов выдавались кредиторам с показателями долговой нагрузки (ПДН) больше 50%, то есть тем, кто тратит на платежи по кредитам больше половины дохода.
Forbes

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Долговая нагрузка россиян в первом полугодии 2021 года увеличилась до 10,2%
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