Для проведения эксперимента необходимо определение перечня финансовых услуг и операций, требующих отражения в проектируемом регулировании, субъектного состава участников эксперимента и определение подходов к регулированию и надзору, отмечает ЦБ.
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт, готовившийся сторонником запрещенной в России организации "Правый сектор" в Черкесске в отношении военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, сообщили в пятницу ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.
Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) направила в суд уголовное дело военнослужащего 501-го отдельного батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Антона Байдракова, обвиняемого в убийстве заложницы.