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ЦБ РФ запланировал начать пилотный проект по исламскому банкингу в Чечне и Дагестане

Банк России в 2023 году планирует начать пилотирование проекта по исламскому банкингу в Чечне и Дагестане, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора.
Интерфакс
В числе предложений регулятора - усилить роль партнерского финансирования, которое будет способствовать привлечению дополнительных средств для финансирования бизнеса, в том числе МСП.
Интерфакс
Для проведения эксперимента необходимо определение перечня финансовых услуг и операций, требующих отражения в проектируемом регулировании, субъектного состава участников эксперимента и определение подходов к регулированию и надзору, отмечает ЦБ.
Интерфакс
Законопроект о правилах исламского банкинга могут рассмотреть осенью.
ЧГТРК "Грозный"

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Проект по исламскому банкингу запустят в Дагестане и Чечне
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