с чего всё началось

По аналогичной причине сохраняется нетипично высокий спрос на наличные деньги, нехарактерный для последних лет. Согласно данным ЦБ, объем наличных денег стабильно увеличивается с февраля. За последние пять месяцев он возрос на 2,178 трлн рублей.

ЦБ РФ заявил о нетипичном росте спроса на наличные в России

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