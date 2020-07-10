Экономика
Экономика сегодняЦБ РФ заявил о нетипичном росте спроса на наличные в России
По аналогичной причине сохраняется нетипично высокий спрос на наличные деньги, нехарактерный для последних лет. Согласно данным ЦБ, объем наличных денег стабильно увеличивается с февраля. За последние пять месяцев он возрос на 2,178 трлн рублей.
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с чего всё началось
По данным регулятора, объем наличных денег в стране растет с начала февраля: за последние пять месяцев он увеличился на 2,178 трлн руб. и на 1 июля стал составлять рекордные 12,419 трлн руб.РБК10 июля в 14:21
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На руках у жителей России больше 12 трлн рублей: Зачем люди всё чаще снимают наличные?
Царьград10 июля в 17:11
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Ранее, как сообщает РИА Новости, COVID-19 выявили у Абхишека Баччана и у его отца Амитабха Баччана.
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