Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняЦБ РФ заявил о нетипичном росте спроса на наличные в России

По аналогичной причине сохраняется нетипично высокий спрос на наличные деньги, нехарактерный для последних лет. Согласно данным ЦБ, объем наличных денег стабильно увеличивается с февраля. За последние пять месяцев он возрос на 2,178 трлн рублей.
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с чего всё началось
По данным
 регулятора, объем наличных денег в стране растет с начала февраля: за последние пять месяцев он увеличился на 2,178 трлн руб. и на 1 июля стал составлять рекордные 12,419 трлн руб.
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ЦБ: объем наличных денег в стране увеличился на 2 триллиона рублей

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ЦБ заявил о нетипично высоком для последних лет спросе на наличные в России

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Армия и оружие

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Политика

Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг

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Как работают Яндекс.Новости?
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