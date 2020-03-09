Финансы

РИА НовостиРИА НовостиЦБ решил временно не покупать валюту на внутреннем рынке

Банк России принял решение приостановить на 30 дней покупку валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила. Свое решение ЦБ объяснил стремлением повысить предсказуемость действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков.
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с чего всё началось
Банк России решил не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила в течение 30 дней, говорится в сообщении
 регулятора.
Коммерсантъ02:18

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ЦБ России на 30 дней приостановил покупку валюты

Коммерсантъ02:18

ЦБ решил временно не покупать валюту на внутреннем рынке

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ЦБ решил не покупать валюту на внутреннем рынке в течение 30 дней

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Эхо Москвы02:30
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