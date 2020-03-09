с чего всё началось

Банк России принял решение приостановить на 30 дней покупку валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила. Свое решение ЦБ объяснил стремлением повысить предсказуемость действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков.

ЦБ решил временно не покупать валюту на внутреннем рынке

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