Финансы
РИА НовостиЦБ решил временно не покупать валюту на внутреннем рынке
Банк России принял решение приостановить на 30 дней покупку валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила. Свое решение ЦБ объяснил стремлением повысить предсказуемость действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков.
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с чего всё началось
Банк России решил не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила в течение 30 дней, говорится в сообщении регулятора.Коммерсантъ02:18
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