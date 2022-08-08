Газета.RuЦБ России ограничил часть спекулятивных сделок с иностранными ценными бумагамиБанк России решил ограничить некоторые спекулятивные сделки на фондовом рынке для сохранения финансовой стабильности.Газета.RuРегулятор ограничил депозитариям и регистраторам в течение 6 месяцев операции с ценными бумагами, зачисленными со счетов иностранных депозитариев или уполномоченных держателей, говорится в официальном сообщении регулятора.Frank MediaБанк России уточняет, что данные ограничения не распространяются на акции, полученные в результате погашения депозитарных расписок, если инвестор владел ими до 1 марта 2022 года.Finam.RuТакже исключаются случаи, когда на сделки было получено разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России.Finam.RuЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuLife.ruThe Moscow PostФАНYA62.ruАргументы и ФактыПрофильСлово и ДелоРамблерREGNUMПодробнее о событииЦБ ограничил часть спекулятивных сделок на фондовом рынкеТАСС03:32Центробанк ограничил часть спекулятивных сделок на фондовом рынкеГоворит Москва03:59Центробанк ограничил ряд спекулятивных сделок на фондовом рынке для сохранения финансовой стабильностиРЕН ТВ03:54Банк России ограничил некоторые спекулятивные сделки на фондовом рынкеМосковский Комсомолец03:52Центробанк России ввел ограничительные меры для предотвращения спекуляцийLenta.ru04:37Банк России ограничил спекулятивные сделки на фондовом рынкеРоссийская газета03:31ЦБ ограничил некоторые спекулятивные сделки на фондовом рынкеSmotrim.ru03:30Показать ещёОценить38Поделиться