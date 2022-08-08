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ЦБ России ограничил часть спекулятивных сделок с иностранными ценными бумагами

Банк России решил ограничить некоторые спекулятивные сделки на фондовом рынке для сохранения финансовой стабильности.
Газета.Ru
Регулятор ограничил депозитариям и регистраторам в течение 6 месяцев операции с ценными бумагами, зачисленными со счетов иностранных депозитариев или уполномоченных держателей, говорится
 в официальном сообщении регулятора.
Frank Media
Банк России уточняет, что данные ограничения не распространяются на акции, полученные в результате погашения депозитарных расписок, если инвестор владел ими до 1 марта 2022 года.
Finam.Ru
Также исключаются случаи, когда на сделки было получено разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России.
Finam.Ru

Подробнее о событии

ЦБ ограничил часть спекулятивных сделок на фондовом рынке
ТАСС03:32
Центробанк ограничил часть спекулятивных сделок на фондовом рынке
Говорит Москва03:59
Центробанк ограничил ряд спекулятивных сделок на фондовом рынке для сохранения финансовой стабильности
РЕН ТВ03:54
Банк России ограничил некоторые спекулятивные сделки на фондовом рынке
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Центробанк России ввел ограничительные меры для предотвращения спекуляций
Lenta.ru04:37
Банк России ограничил спекулятивные сделки на фондовом рынке
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ЦБ ограничил некоторые спекулятивные сделки на фондовом рынке
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