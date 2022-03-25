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ЦБ России ограничил движение средств в недружественные страны потенциально на $300 млрд

Российский Центробанк в ответ на заморозку части своих золотовалютных резервов Западом ввёл ограничения на движение средств в недружественные страны на сопоставимую сумму.
RT на русском
«Были введены ограничение на движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы», — уточнили в Центробанке.
Телеканал 360°
Выплаты по корпоративному долгу российских компаний и госдолгу перед держателями долга из стран, поддерживающих санкции против России, будут проходить только с разрешения правительственной комиссии.
REGNUM
По данным ЦБ, международные резервы на 18 февраля обновили исторический максимум, достигнув 643,2 миллиарда долларов.
РИА Новости

Подробнее о событии

ЦБ России ограничил движение средств на 300 миллиардов долларов в недружественные страны
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Россия ввела санкции, ограничивающие движение иностранного капитала
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ЦБ России ограничил движение средств в недружественные страны потенциально на $300 млрд
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Центробанк РФ: на фоне санкций движение средств в недружественные страны ограничено
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Россия ограничила движение средств в недружественные страны в ответ на заморозку части ее резервов
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