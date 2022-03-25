RT на русскомЦБ России ограничил движение средств в недружественные страны потенциально на $300 млрдРоссийский Центробанк в ответ на заморозку части своих золотовалютных резервов Западом ввёл ограничения на движение средств в недружественные страны на сопоставимую сумму.RT на русском«Были введены ограничение на движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы», — уточнили в Центробанке.Телеканал 360°Выплаты по корпоративному долгу российских компаний и госдолгу перед держателями долга из стран, поддерживающих санкции против России, будут проходить только с разрешения правительственной комиссии.REGNUMПо данным ЦБ, международные резервы на 18 февраля обновили исторический максимум, достигнув 643,2 миллиарда долларов.РИА НовостиЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowRT на русскомРосбалтREGNUMЦентральная Служба НовостейИзвестияРЕН ТВРоссийская газетаГазета.RuВечерняя МоскваФАННовые ИзвестияГлавный региональныйDaily StormТелеканал 360°Подробнее о событииЦБ России ограничил движение средств на 300 миллиардов долларов в недружественные страныРИА Новости04:11Центробанк запретил перевод денег в недружественные страныURA.Ru04:32Россия ввела санкции, ограничивающие движение иностранного капиталаNews.ru04:18ЦБ России ограничил движение средств в недружественные страны потенциально на $300 млрдRT на русском04:13Центробанк РФ: на фоне санкций движение средств в недружественные страны ограниченоТелеканал 360°04:51Банк России сообщил об ограничениях на движение средств в недружественные страныМосковский Комсомолец04:09Россия ограничила движение средств в недружественные страны в ответ на заморозку части ее резервовПРАЙМ03:51Показать ещёОценить1,9KПоделиться