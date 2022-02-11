Lenta.ruЦБ России отозвал лицензию у «Консервативного коммерческого банка» с 11 февраляЦентральный банк (ЦБ) России лишил лицензии на осуществление банковских операций «Консервативный коммерческий банк», сообщается на сайте регулятора.Lenta.ruПо данным регулятора, банк «ККБ» фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции.БИЗНЕС OnlineБанк, как отмечает ЦБ, также нарушал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.РИА НовостиВ "Консервативный коммерческий банк" назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.ПРАЙМЧитать далееСвернутьВечерняя МоскваВечерняя МоскваКомсомольская правдаЭкономика сегодняРосбалтИзвестияРБКГлавный региональныйLife.ruПодробнее о событииЦБ отозвал лицензию «Консервативного коммерческого банка»РБК00:21ЦБ России отозвал лицензию у «Консервативного коммерческого банка» с 11 февраляLenta.ru00:17ЦБ России отозвал лицензию у АО «Консервативный коммерческий банк»Экономика сегодня23:50ЦБ отозвал лицензию у «Консервативного коммерческого банка»Ведомости00:10ЦБ отозвал лицензию у «Консервативного коммерческого банка»RT на русском23:54ЦБ отозвал лицензию у «Консервативного коммерческого банка»Коммерсантъ00:15ЦБ РФ отозвал лицензию у Консервативного коммерческого банкаИнтерфакс23:36Показать ещёОценить20Поделиться