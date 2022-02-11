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ЦБ России отозвал лицензию у «Консервативного коммерческого банка» с 11 февраля

Центральный банк (ЦБ) России лишил лицензии на осуществление банковских операций «Консервативный коммерческий банк», сообщается на сайте
 регулятора.
Lenta.ru
По данным регулятора, банк «ККБ» фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции.
БИЗНЕС Online
Банк, как отмечает ЦБ, также нарушал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
РИА Новости
В "Консервативный коммерческий банк" назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

ЦБ отозвал лицензию «Консервативного коммерческого банка»
РБК00:21
ЦБ России отозвал лицензию у «Консервативного коммерческого банка» с 11 февраля
Lenta.ru00:17
ЦБ России отозвал лицензию у АО «Консервативный коммерческий банк»
Экономика сегодня23:50
ЦБ отозвал лицензию у «Консервативного коммерческого банка»
Ведомости00:10
ЦБ отозвал лицензию у «Консервативного коммерческого банка»
RT на русском23:54
ЦБ отозвал лицензию у «Консервативного коммерческого банка»
Коммерсантъ00:15
ЦБ РФ отозвал лицензию у Консервативного коммерческого банка
Интерфакс23:36

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