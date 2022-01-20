RT на русскомЦБ России планирует обновить банкноты пяти номиналов в ближайшие годыБанк России планирует модернизировать банкноты пяти номиналов в ближайшие годы.RT на русскомПомимо 100 рублей регулятор также модернизирует банкноты пяти номиналов.ТАССНовые 1 000 и 5 000 рублей поступят обращение в 2023 году, 500 рублей - в 2024 году, и 10 и 50 рублей - в 2025 году.ТАССКак писал ранее «Ридус», хранить и использовать банкноты номиналом 500 евро и 100 долларов стало рискованно.РидусЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuНовый ДеньИнтернет-издание Media-MillGazeta.SPbИА Красная ВеснаАБНLife.ruЦентральная Служба НовостейРосбалтРамблерИзвестияНТВПодробнее о событииЦБ: новую банкноту в ₽100 представят в ближайшие месяцы или неделиРБК13:51Новую банкноту в 100 рублей могут представить в ближайшие месяцы или неделиТАСС11:27Самое цитируемоеЦентробанк России обновит рублевые банкноты пяти номиналовLenta.ru13:17ЦБ представит модернизированную банкноту в сто рублей в ближайшее времяРИА Новости11:56В ближайшее время ЦБ представит новую купюру в 100 рублейМосковский Комсомолец11:50ЦБ представит модернизированные 100 рублей в ближайшее времяПРАЙМ11:38ЦБ представит обновленную банкноту 100 рублей в 2022 годуИзвестия12:46Показать ещёОценить288Поделиться