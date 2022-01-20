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ЦБ России планирует обновить банкноты пяти номиналов в ближайшие годы

Банк России планирует модернизировать банкноты пяти номиналов в ближайшие годы.
RT на русском
Помимо 100 рублей регулятор также модернизирует банкноты пяти номиналов.
ТАСС
Новые 1 000 и 5 000 рублей поступят обращение в 2023 году, 500 рублей - в 2024 году, и 10 и 50 рублей - в 2025 году.
ТАСС
Как писал ранее «Ридус», хранить и использовать банкноты номиналом 500 евро и 100 долларов стало рискованно.
Ридус

Подробнее о событии

ЦБ: новую банкноту в ₽100 представят в ближайшие месяцы или недели
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Новую банкноту в 100 рублей могут представить в ближайшие месяцы или недели
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