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ЦБ России повысил официальные курсы доллара и евро на 11 марта

Банк России на 11 марта установил официальный курс доллара США на уровне 120,3785 рубля, что на 4 рубля 29,38 коп. выше показателя днем ранее.
Известия
По данным на 14:49 мск, курс доллара на Московской бирже снижался на 2,3%, до 117,23 рубля, курс евро находился на уровне 122,9 рубля (-3,22%).
ТАСС
Банк России принял решение не возобновлять торги в четверг на Московской бирже в секции фондового рынка, за исключением режима "Выкуп: адресные заявки" с расчетами в рублях.
ТАСС
Американская валюта прибавила 4,29 рубля по сравнению с предыдущим значением.
Экономика сегодня

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Центробанк обновил официальные курсы иностранных валют
Экономика сегодня09:05
Официальный курс доллара впервые превысил 120 рублей
Московский Комсомолец07:16
Центробанк повысил курс доллара на 11 марта 2022 года до 120,38 рублей
Комсомольская правда07:07
ЦБ России повысил официальные курсы доллара и евро на 11 марта
Известия07:16
Банк России повысил курс доллара на 11 марта до 120,38 рубля. Евро - до 132,96 рубля
ТАСС07:06
ЦБ поднял курс доллара до 120,4 рубля, евро — до почти 133 рублей
FlashNord07:00
ЦБ РФ установил курс доллара в 120 рублей
ИА Красная Весна06:59

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