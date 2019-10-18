Финансы
Газета.RuЦБ России рассматривает более резкое снижение ключевой ставки
Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ России предстоит более решительное снижение ключевой ставки, сообщает CNBC. По ее словам это связано с уровнем инфляции, которая оказалась ниже целевых показателей. В связи с этим регулятор и готов к ее более решительному снижению.
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Шоу-бизнес
Фото Дженнифер Лопес в свадебном платье появились в Сети
Фотографии знаменитой актрисы Дженнифер Лопес в свадебном платье появились в сети Интернет.
Общество
Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах
Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.
Футбол
Карпин сравнил матч против «Зенита» с избиением младенца
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился впечатлениями после матча с "Зенитом" в 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Происшествия
Спецназ взял штурмом дом вора в законе Кости Канского
В Красноярском крае задержан вор в законе Константин Найбауэр, известный в криминальной среде как Костя Канский.
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Происшествия
Макгрегор вновь обвиняется в сексуальном насилии
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вновь оказался под следствием из-за сексуального насилия, сообщает TMZ.
Политика
В «Газпроме» назвали условия продления транзита газа через Украину
В пятницу, 18 октября, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и премьер-министр России Дмитрий Медведев провели рабочую встречу, в ходе которой среди прочего обсудили вопросы, связанные с транзитом газа через территорию Украины.
Происшествия
Врачи шесть часов искали пропавшую в томографе бабушку в Болгарии
Медики около шести часов искали пожилую женщину, которая поехала в больницу, чтобы сделать обследование на томографе, сообщает телеканал Nova.
Политика
Туск подтвердил получение запроса на отсрочку даты Brexit
Глава Евросовета Дональд Туск подтвердил получение запроса Великобритании на отсрочку даты Brexit, не уточнив, насколько Британия просит отложить день своего выхода из ЕС.
Авто
Роспатент показал детали «русского Прадо» от «УАЗа»
Шоу-бизнес
Волочкова показала неудачное декольте до пояса
Большинство звезд, надевая декольте до пояса, пользуются самыми разными хитростями — от скотча до вшитых в ткань лифа поддерживающих элементов.
Политика
На Украине суд арестовал соратника Порошенко Олега Гладковского
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) вынес решение об аресте бывшего первого замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Олега Гладковского - соратника экс-президента Украины Петра Порошенко.
Политика
Советник Трампа обвинил Порошенко и его окружение в краже $1,5 млрд
Советник президента США Дональда Трампа Сэм Кислин заявил, что окружением бывшего президента Украины Петра Порошенко во время его президентства были незаконно поделены $1,5 млрд.
Шоу-бизнес
Стало известно о состоянии госпитализированной Белохвостиковой
Армия и оружие
Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств
Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.
Футбол
«Манчестер Сити» на выезде победил «Кристал Пэлас»
«Манчестер Сити» в выездном матче девятого тура английской Премьер-лиги победил «Кристал Пэлас» — 2:0. «Горожане» открыли счет на 39-й минуте, когда Бернарду Силва исполнил подачу с правого фланга на линию вратарской, где Габриэл Жезус выиграл борьбу у защитника и ударом головой с рикошетом от штанги отправил мяч точно в цель.
Общество
Режим ЧП введен в столице Чили из-за беспорядков
В Сантьяго и окрестностях в ночь на субботу, 19 октября, был введен режим чрезвычайного положения.
Происшествия
Пострадавший рассказал о прорыве дамбы в Красноярском крае
Пострадавший при прорыве дамбы в Курагинском районе Красноярского края Андрей Чаптыков рассказал, что происходило в зданиях общежития в момент трагедии.
Армия и оружие
Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии
Журналисты российских федеральных телеканалов посетили заброшенную военную базу США в Сирии.
Происшествия
Появилось видео нападения на сотрудника полиции в московском метро
Как сообщалось ранее, в подуличном переходе станции метро "Савеловская" нетрезвый мужчина 1991 года рождения атаковал сотрудника УВД на Московском метрополитене.
Шоу-бизнес
Пугачева объяснила, на кого похож сын Ксении Собчак
Народная артистка СССР Алла Пугачева отреагировала на публикацию в Instagram Ксении Собчак фотографии ее маленького сына Платона.
Армия и оружие
Сирийские курды обвинили Турцию в нарушении перемирия
Происшествия
Школьный тренер в США разоружил стрелка с помощью объятий
Тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ американского Портленда Кианон Лоу необычным способом разоружил ученика, который пришел в образовательное учреждение с оружием.
Космос
Планеты у других звезд оказались похожи на Землю составом
Кино
Помпео похвалил Тарантино за отказ угождать Китаю
Госсекретарь США Майк Помпео приветствовал решение Тарантино.
Происшествия
Детский омбудсмен объяснил ситуацию с истощенной девочкой из Орла
Детский омбудсмен сообщил, что 11-летняя девочка страдает генетическим заболеванием.