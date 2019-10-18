Финансы
Газета.RuЦБ России рассматривает более резкое снижение ключевой ставки
Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ России предстоит более решительное снижение ключевой ставки, сообщает CNBC. По ее словам это связано с уровнем инфляции, которая оказалась ниже целевых показателей. В связи с этим регулятор и готов к ее более решительному снижению.
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Глава ЦБ допустила более решительное снижение ключевой ставки
Московский Комсомолец18 октября в 20:00
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