Финансы

Газета.RuГазета.RuЦБ России рассматривает более резкое снижение ключевой ставки

Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ России предстоит более решительное снижение ключевой ставки, сообщает CNBC. По ее словам это связано с уровнем инфляции, которая оказалась ниже целевых показателей. В связи с этим регулятор и готов к ее более решительному снижению.
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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