Финансы
Газета.RuЦБ России рассматривает более резкое снижение ключевой ставки
Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ России предстоит более решительное снижение ключевой ставки, сообщает CNBC. По ее словам это связано с уровнем инфляции, которая оказалась ниже целевых показателей. В связи с этим регулятор и готов к ее более решительному снижению.
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Политика
Британский парламент одобрил отсрочку Brexit
Британские депутаты приняли поправку по отсрочке Brexit, передает 19 октября ТАСС.
Известия 09:55
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.
Известия 10:12
Происшествия
Врачи шесть часов искали пропавшую в томографе бабушку в Болгарии
Медики около шести часов искали пожилую женщину, которая поехала в больницу, чтобы сделать обследование на томографе, сообщает телеканал Nova.
Газета.Ru 04:12
Футбол
«Эвертон» обыграл «Вест Хэм» в матче АПЛ
ProstoProSport 09:48
Футбол
Григорян ушел с поста главного тренера ФК «Тамбов»
Известия 09:52
Общество
Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал
Умер вице-адмирал в отставке Михаил Моцак, бывший командующий 1-й флотилией атомных субмарин Северного флота и один из руководителей учений, во время которых погибла подводная лодка «Курск».
Lenta.ru 08:16
Происшествия
Полиция проводит проверку после обнаружения гильз в центре Саратова
Полиция проводит проверку по факту обнаружения гильз на улице Волжской в центре Саратова, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
РИА Новости 10:21
Происшествия
В Турции погибла пятилетняя девочка из России
Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.
РБК 05:45
Здоровье
Медик предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов
Врач Григорий Конев призвал россиян отказаться от покупки и употребления привозных бананов.
News.ru вчера в 19:44
Космос
NASA показало «портал в другое измерение»
Галактика NGC 4380 выглядит как кадр из фантастического фильма, закручиваясь, как портал в другое измерение, — отметили в NASA.
News.ru 09:33
Происшествия
Строящееся здание паркинга обрушилось в Санкт-Петербурге
Обрушение строящегося здания парковки произошло в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба МЧС РФ.
REGNUM 07:49
Здоровье
В России увеличилась средняя продолжительность жизни
Дума ТВ 17 октября в 05:34
Происшествия
В Орле возбудили дело после госпитализации девочки из-за истощения
Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц после госпитализации в Орле 11-летней девочки с задержкой психомоторного развития в истощённом состоянии.
RT на русском 10:19
Футбол
«Спартак» сменил расположение скамейки запасных на домашней арене
Новый главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско сменил скамейку запасных красно-белых во время домашних матчей.
Газета.Ru 10:22
Политика
Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс
РИА Новости 07:19
Авто
Составлен ТОП-5 самых надёжных японских кроссоверов с вариатором
Эксперты портала NJCAR.RU провели исследование, в ходе которого был составлен рейтинг ТОП-5 самых надёжных подержанных кроссоверов с CVT на российском рынке стоимостью до 900 тысяч рублей.
Новые автомобили вчера в 22:43
Происшествия
В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского
Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Краснодарского университета МВД РФ, погибший слушатель приехал в Нальчик из Карелии.
Известия 08:56
Музыка
Меладзе в грубой форме обидел талантливого участника шоу «Голос»
Экспресс газета 08:59
Теннис
Скончался бывший теннисист Александр Волков
Бывший советский и российский теннисист Александр Волков скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщил его близкий друг, Евгений Кафельников.
Газета.Ru 08:23
Здоровье
Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки
Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Волгоградская правда 16 октября в 11:57
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
Газета.Ru вчера в 10:32
Футбол
В УЕФА решили разводить команды России и Косово
Матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2021 года между женскими сборными России и Косово решено провести на нейтральных полях.
Мойка78 вчера в 14:18
Авто
Опубликованы первые фото Nissan X-Trail нового поколения
Компания Nissan начала испытания кроссовера X-Trail/Rogue новой генерации. Накануне в Сети появились первые шпионские фотографии новинки.
Новые автомобили 16 октября в 05:30
Политика
Захарова оценила стиль письма Трампа Эрдогану об операции в Сирии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила стиль письма, которое президент США Дональд Трамп направил лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану 9 октября перед началом операции Анкары на северо-востоке Сирии.
RT на русском 09:53
Армия и оружие
Эрдоган назвал условие продолжения военной операции в Сирии
Турция продолжит операцию в Сирии, если США не сдержат обещаний по отводу курдских сил за пределы «зоны безопасности».
RT на русском вчера в 08:46