Как пишет ТАСС, со ссылкой на воскресную публикацию редактора BBC Джереми Боуэна в газете The Sunday Times, Россия воспользовалась бездействием стран Запада и смогла стать самым важным игроком на Ближнем Востоке, а российский президент Владимир Путин в регионе считается самым влиятельным иностранным лидером, с мнением которого нельзя не считаться.

Американское издание We are the Mighty назвало советский истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25, бесполезным из-за его преимуществ над аналогами НАТО.