Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ России предстоит более решительное снижение ключевой ставки, сообщает CNBC. По ее словам это связано с уровнем инфляции, которая оказалась ниже целевых показателей. В связи с этим регулятор и готов к ее более решительному снижению.

Экономика ЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм "Регуляторная гильотина" от ЦБ В сентябре Банк России предложил финансовым организациям проанализировать, какие регуляторные нормы мешают развитию рынка или утратили актуальность.

Экономика Сбербанк снизит ставку по ипотеке на покупку жилья с эскроу Предложение будет доступно при покупке квартиры в новостройке у застройщиков-партнеров Сбербанка, которые присоединятся к пилотному проекту банка и будут использовать счета эскроу.

Происшествия В Приморье женщина упала со скалы при попытке сделать селфи Попытка сделать красивое селфи закончилась для жительницы Приморья смертью — она упала с 70-метровой скалы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном комитете СУ РФ по Приморскому краю.

Армия и оружие Минобороны досрочно получило второй комплект С-400 Концерн ВКО "Алмаз-Антей" передал Минобороны России второй в текущем году полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф", говорится в сообщении пресс-службы концерна, поступившем в РИА Новости.

Политика Песков: Операция Турции в САР может навредить политурегулированию «Проводимая Турцией в Сирии операция может навредить делу политического урегулирования», — приводит слова представителя Кремля Telegram-канал Раньше всех.

Единоборства Турнир по ММА в Краснодарском крае завершился массовой дракой В Краснодарском крае в городе Сочи 19 октября прошел масштабный турнир по ММА Fight Nights Global 95.

Экономика Акции «Яндекса» на Мосбирже выросли на 7,3% Акции "Яндекса" на открытии Московской биржи подорожали на 7,3%, до 2075 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:03 мск.

Энергетика На Украине цена газа для промышленных потребителей вырастет на 19,6% Как сообщается в пресс-службе украинской компании «Нафтогаз», стоимость природного газа для компаний, которые работаю в промышленной сфере, увеличится на 18,4-19,6%. Предполагается, что цена будет повышена уже в ноябре текущего года.

Общество Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95» Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Происшествия Задержанному за убийство девочки в Саратове предъявили обвинение Задержанному за убийство девятилетней девочки в Саратове предъявили обвинение в убийстве малолетнего ребенка, передает РИА "Новости" со ссылкой на СК.

Общество Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".

Происшествия Столкновение трамвая и маршрутки в Петербурге попало на видео Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент столкновения маршрутки и трамвая на Петергофском шоссе, это Красносельский район Петербурга.

Футбол Уткин назвал бывшего наставника «Спартака» Кононова лжецом Известный спортивный журналист и видеоблогер Василий Уткин высказался о бывшем главном тренере "Спартака" Олеге Кононове как о лжеце.

Экономика В России каждая десятая компания планирует сократить работников В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.

Происшествия Опубликован список погибших из-за прорыва дамбы в Красноярском крае Холдинг "Сибзолото", в который входит артель "Сисим", где прорвало дамбу, опубликовал список сотрудников, погибших и пропавших без вести после прорыва дамбы.

Политика Британские СМИ признали Путина главным на Ближнем Востоке Как пишет ТАСС, со ссылкой на воскресную публикацию редактора BBC Джереми Боуэна в газете The Sunday Times, Россия воспользовалась бездействием стран Запада и смогла стать самым важным игроком на Ближнем Востоке, а российский президент Владимир Путин в регионе считается самым влиятельным иностранным лидером, с мнением которого нельзя не считаться.

Технологии В Роскачестве рассказали, что делать в случае кражи смартфона Роскачество рекомендует шаги, которые нужно предпринять, чтобы защитить персональные данные в случае кражи смартфона.

Политика Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.

Общество Голливудская актриса и лицо дома Dior Дженнифер Лоуренс вышла замуж Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за директора картинной галереи Кука Марони.

Общество В Грузии актеры устроили протест из-за гастролей московского театра Какиашвили дала интервью, в котором рассказала о том, что на фоне событий в Атоци некоторые актеры устроили протест из-за визита московского театра.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова с сыном выписались из роддома На прошлой неделе модель Анастасия Решетова подарила своему мужу рэперу Тимати первого сына.

Общество Малышева назвала три таблетки, нужные людям после 50 лет Как сообщает ToDay News Ufa источник, чтобы отодвинуть преждевременную старость людям после 50 лет следует обратить внимание на три препарата.

Культура Южноуралец покорил жюри шоу на ТНТ танцем в стиле «кундалини» Алексей Акулов из Снежинска принял участие в шоу «Танцы» на ТНТ. Южноуралец рассмешил жюри своим танцем, однако прошел кастинг.