Финансы
Газета.RuЦБ России рассматривает более резкое снижение ключевой ставки
Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ России предстоит более решительное снижение ключевой ставки, сообщает CNBC. По ее словам это связано с уровнем инфляции, которая оказалась ниже целевых показателей. В связи с этим регулятор и готов к ее более решительному снижению.
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Экономика
Росстат заявил о росте реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
RT на русском 17 октября в 10:14
Происшествия
Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет
По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.
Вести.Ru вчера в 23:10
Футбол
В Англии был забит гол головой со своей половины поля
Sport24.ru 16 октября в 15:09
Армия и оружие
NI назвал подводный крейсер «Юрий Долгорукий» оружием «Судного дня»
Американское специализированное издание National Interest высоко оценило атомный подводный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий».
ТК Звезда вчера в 00:55
Политика
Конгрессмены потребовали признать «Азов» террористической организацией
Группа из 40 членов палаты представителей США во главе с демократом Максом Роузом попросили госсекретаря Майка Помпео объяснить, почему ряд экстремистских группировок, включая украинский батальон «Азов», не были включены Вашингтоном в список террористических организаций.
РБК вчера в 19:44
Футбол
Ловчев пригрозил Губерниеву, если тот еще раз скажет плохо про «Спартак»
Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев обменялся комментариями с журналистом Дмитрием Губерниевым.
ProstoProSport 04:33
Происшествия
Правоохранители задержали 19 человек во время протестов в Каталонии
По меньшей мере 19 протестующих были задержаны в четверг в ходе манифестаций в Каталонии, которые завершились беспорядками.
Известия вчера в 02:52
Шоу-бизнес
Онколог рассказал о заболевании, которым страдает Заворотнюк
Онколог, на условиях анонимности, рассказал, что с подобным диагнозом люди живут не более пяти лет даже при своевременном выявлении глиобластомы.
Рамблер 03:18
Происшествия
Пьяный мужчина ударил полицейского ножом в московском метро
Пьяный мужчина с ножом напал на полицейского в метро Москвы, инцидент произошёл на станции «Савёловская».
RT на русском 04:44
Общество
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
Единоборства
Бойца UFC лишили победы за использование ингалятора между раундами
Изначально победа была отдана Харди единогласным решением судей по итогам трёх раундов, однако в перерыве между вторым и третьим раундами Харди использовал ингалятор, из-за чего судьи приняли решение аннулировать исход поединка.
Чемпионат 00:53
Фигурное катание
Мишин о прокате Туктамышевой на Skate America: ну, не сложилось
Алексей Мишин, тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой, высказал мнение о выступлении своей подопечной в короткой программе на первом этапе серии Гран-при Skate America в Лас-Вегасе.
RT на русском 04:55
Здоровье
Во Владимире депутаты приняли закон о медицинской ипотеке
Врачам в 33 регионе теперь без проблем могут покупать квартиры. Депутаты в первом чтении приняли закон о медицинской ипотеке.
Pro Город Владимир 05:31
Армия и оружие
В Минобороны назвали цель создания Военно-строительной компании
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что назначением Военно-строительной компании, созданной по указу президента России Владимира Путина, является избавление от лишних подрядчиков и выведение военного строительства из коммерческого сектора.
RT на русском вчера в 19:55
Политика
Захарова прокомментировала слова посла Китая про украинцев в Гонконге
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова посла Китая в России Чжана Ханьхуэя об участии украинцев в гонконгских протестах.
РБК вчера в 18:04
Экономика
ЛУКОЙЛ решил направлять на дивиденды весь свободный денежный поток
Совет директоров ЛУКОЙЛа утвердил новые принципы дивидендной политики.
RT на русском 16 октября в 09:37
Происшествия
Врачи шесть часов искали пропавшую в томографе бабушку в Болгарии
Медики около шести часов искали пожилую женщину, которая поехала в больницу, чтобы сделать обследование на томографе, сообщает телеканал Nova.
Газета.Ru 04:12
Футбол
В первой игре при новом тренере «Спартак» обыграет «Рубин» 2:0
Аргументы недели 04:17
Политика
В здании Верховной рады обнаружили куницу
Известия вчера в 22:25
Хоккей
«Адмирал» обыграл «Северсталь» и одержал шестую победу в семи матчах
«Адмирал» принимал во Владивостоке «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Чемпионат 05:31
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отмечает 37-летие с Тиллем Линдеманном
Певица Светлана Лобода отпраздновала собственное 37-летие в компании известного немецкого музыканта Тилля Линдеманна.
Дни24 вчера в 06:34
Армия и оружие
Минобороны РФ получило очередной дивизион ЗРК «Тор-М2»
REGNUM вчера в 07:50
Происшествия
При пожаре под Ярославлем погибли пять детей
Пятеро детей и взрослый погибли при пожаре в жилом доме в городе Ростове Ярославской области, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.
ТАСС 01:20
Происшествия
В Турции погибла девочка из России
РИА Новости 03:59
Происшествия
В Новокузнецке пропали два подростка
РИА Новости 03:15
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая устроила недельную голодовку
Ведущий «Вечернего Урганта» поинтересовался, как будет выходить из своей голодовки актриса, и предположил, что первым делом она попробует эклер.
Телепрограмма 17 октября в 19:38
Общество
В открытый доступ попали кредитные истории миллиона россиян
В открытый доступ попали кредитные истории более миллиона граждан РФ, сообщает газета «Коммерсантъ».
Мой Брянск вчера в 02:24
Политика
Савченко заявила, что Порошенко врал про конфликт в Донбассе
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, что бывший президент Украины Петр Порошенко врал про выполнение минских соглашений.
Газета.Ru 00:30