Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ России предстоит более решительное снижение ключевой ставки, сообщает CNBC. По ее словам это связано с уровнем инфляции, которая оказалась ниже целевых показателей. В связи с этим регулятор и готов к ее более решительному снижению.

Общество Роспатент рассказал о самых необычных заявках на патент в 2019 году Самым необычным патентом 2019 года в России стал патент на зимний гаечный ключ.

Армия и оружие Минобороны объяснило отмену пуска одной из ракет на учениях «Гром» В Минобороны России заявили, что одну из ракет подводной лодки «Рязань» не задействовали в учебном ударе после получения информации о её техническом состоянии, отмена пуска не повлияла на результат учений.

Общество Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95» Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Происшествия Девушка, которую росгвардеец ударил в живот, подала в суд на СКР Ранее СК поручил передать заявление Сосновской в отношении действий росгвардейцев, которые при задержании, удерживая девушке руки, ударили ее в живот, в саму Росгвардию.

Происшествия Путин дал поручение после прорыва дамб в Красноярском крае Президент России Владимир Путин поручил губернатору Красноярского края Александру Уссу обратить особое внимание на нужды людей в связи с прорывом дамб.

Общество Режиссер Смирнов призвал вынести «германского шпиона» из Мавзолея Режиссер Андрей Смирнов призвал вынести «германского шпиона» Владимира Ленина из Мавзолея, перезахоронить его в другом месте и сделать Красную площадь главной торговой площадью Москвы.

Кино «Ощущается как фильмы»: первые отзывы на «Мандалорца» Первый сезон «Мандалорца» стартует на Disney+ только 12 ноября, но в сети уже стали появляться первые отзывы журналистов о сериале по «Звёздным войнам» от Джона Фавро.

Общество Австралийские газеты вышли с отцензурированными передовицами В Австралии крупнейшие газеты вышли в понедельник с "отцензурированными" передовицами в знак протеста против давления со стороны государства.

Происшествия В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и её родных Сотрудники правоохранительных органов нашли тела депутата Законодательного собрания Раменского района Московской области и трёх членов её семьи, которые, по версии следствия, были убиты в 2012 году по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.

Фигурное катание Опубликовано видео победного проката Анны Щербаковой на Skate America В Интернете появилось видео проката Анны Щербаковой на первом этапе Гран-при по фигурному катанию в Лас-Вегасе.

Общество Суд отказался заблокировать BlaBlaCar в России Арбитражный суд Москвы отклонил иск астраханской компании-перевозчика "Транс-Лайн", добивающейся блокировки сервиса по поиску попутчиков BlaBlaCar, передает корреспондент РИА Новости.

Авто Каршеринг YouDrive начал продавать автомобили Сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям купить автомобили из своего парка, пишет РБК.

Авто Mitsubishi прекращает поставки внедорожника Pajero в России Компания Mitsubishi объявила об окончании поставок внедорожника Pajero для России — последними экземплярами станут машины в версии Final Edition.

Политика Два американских патрульных катера для ВМС Украины прибыли в Одессу Два американских патрульных катера класса Island прибыли в порт Одессы для эксплуатации Военно-морскими силами (ВМС) Украины.

Общество Китай впервые в истории обогнал США по числу богачей Китай впервые обогнал США по числу жителей, на долю которых приходится 10% всего мирового богатства.

Шоу-бизнес Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.

Общество Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра Уточняется, что около 20 человек вышли на протест против проведения спектакля московского театра "У Никитских ворот".

Авто Новосибирцу начислили за Bentley налог в 273 тысячи рублей Среди других транспортных средств самый большой налог предстоит уплатить владельцам катера 1982 года выпуска с двигателем мощностью 2000 л.с. (100 тыс. рублей), воздушного судна 1987 года выпуска с двигателем мощностью 1000 л.с. (25 тыс. рублей) и вертолета 2009 года выпуска с двигателем мощностью 800 л.с. (20 тыс. рублей), следует из данных регионального УФНС по Новосибирской области.

Экономика Силуанов допустил отказ Белоруссии в кредите Министр финансов России Антон Силуанов допустил отказ Белоруссии в выдаче государственного кредита на $600 млн, передает "Интерфакс".

Происшествия Учительница в Татарстане заклеила первоклассникам рты скотчем В Альметьевске (Татарстан) учительница первого класса в школе № 25 заклеила детям рты скотчем.

Экономика Фонд защиты обманутых дольщиков позаботится о 18 домах в Красноярске Федеральный фонд защиты дольщиков позаботится о 18 недостроенных домах в Красноярске.