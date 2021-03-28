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Mockva.ru

ЦБ России с 1 апреля отменил коронавирусные послабления

Часть послаблений Банка России, введенных из-за пандемии коронавируса, завершатся 31 марта. Они действовали с 20 марта прошлого года. О том, какие ковидные послабления будут отменены, пишет 28 марта РИА Новости.В источнике
С чего всё началось

Центробанк свернет часть «ковидных» послаблений

C 1 апреля перестанут действовать некоторые послабления, введенные Банком России из-за пандемии COVID-19. Регуляторные послабления для банков действовали с 20 марта прошлого года.
РИА Новости28 марта в 00:30

Подробнее о событии

С 1 апреля перестанет действовать ряд послаблений, введенных ЦБ в пандемию

Известия28 марта в 06:14

ЦБ отменит часть введенных из-за пандемии послаблений

РБК28 марта в 03:07

Центробанк свернет часть «ковидных» послаблений

РИА Новости28 марта в 00:30

Банк России приготовился отменить часть коронавирусных послаблений

Lenta.ru28 марта в 01:37

Центробанк предупредил должников о важных изменениях с 1 апреля

URA.Ru28 марта в 01:09

ЦБ России: с 1 апреля перестает действовать ряд «ковидных» послаблений

Московский Комсомолец28 марта в 03:16

Банк России свернет часть «ковидных» послаблений

ПРАЙМ28 марта в 00:23
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