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ЦБ России возобновил возможность для банков продавать наличную валюту гражданам

ЦБ РФ с понедельника возобновляет возможность для банков продавать наличную валюту.
ТАСС
В начале апреля ЦБ сообщил об изменении временного порядка операций с наличной валютой.
Комсомольская правда
Уточняется, что продаже подлежит только та валюта, которая поступила в кассы банков с 9 апреля 2022 года.
Известия
Ограничительную меру Банк России ввел в марте на фоне высокой волатильности курса рубля.
РИА Новости

Подробнее о событии

ЦБ возобновил возможность продавать наличную валюту гражданам в банках
RT на русском18:48
Центробанк возобновил продажу наличной валюты в российских банках
URA.Ru18:40
Банк России возобновил возможность продажи наличной валюты гражданам в банках
Lenta.ru18:02
ЦБ возобновил возможность продавать наличную валюту россиянам в банках
Телеканал 360°19:07
ЦБ разрешил банкам продавать гражданам наличную валюту
Взгляд.ру18:04
Российские банки возобновили продажу наличной валюты
ФАН19:10
Банк России возобновил возможность продавать наличную валюту гражданам в банках
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