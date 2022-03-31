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ЦБ России введёт дополнительные меры стимулирования кредитования

Банк России принял решение ввести дополнительные меры стимулирования кредитования в стране.
RT на русском
Планируется, что льгота будет действовать один год с даты выдачи кредита и распространится на кредиты, предоставленные до 31 декабря 2022 года включительно.
Интерфакс
"Соответствующие послабления будут реализованы в ближайшее время", - отмечает регулятор.
ТАСС
"По мере нормализации ситуации Банк России будет оценивать, в какой степени и в какие сроки данное регулирование целесообразно реализовывать", - указывает ЦБ.
ТАСС

Подробнее о событии

ЦБ России введёт дополнительные меры стимулирования кредитования
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