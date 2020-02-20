Согласно материалам ЦБ, по подозрению в массовом выводе средств в 2019 году было заблокировано 169 операций в СБП.

с чего всё началось

Банк России в 2019 году в рамках Системы быстрых платежей (СБП) заблокировал около 23,5 тыс. подозрительных операций, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на презентацию первого замдиректора департамента ЦБ РФ по информационной безопасности Артема Сычева, представленную на Уральском форуме.

ЦБ России заблокировал более 23 тысяч операций в СБП

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