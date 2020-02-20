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КоммерсантъЦБ России заблокировал более 23 тысяч операций в СБП
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ЦБ РФ: объем операций в Системе быстрых платежей приблизился к 80 млрд рублей
Интерфакс - Россия01:13
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