Экономика
КоммерсантъЦБ России заблокировал более 23 тысяч операций в СБП
Банк России в 2019 году в рамках Системы быстрых платежей (СБП) заблокировал около 23,5 тыс. подозрительных операций, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на презентацию первого замдиректора департамента ЦБ РФ по информационной безопасности Артема Сычева, представленную на Уральском форуме.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
ЦБ РФ: объем операций в Системе быстрых платежей приблизился к 80 млрд рублей
Интерфакс - Россиявчера в 01:13
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 02:17, Ашберн
Общество
Россиян предложили штрафовать за борщевик на дачах
Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предложили дополнить положением о штрафах за борщевик на личных и дачных приусадебных участках.
Политика
Опрос выявил отношение поляков к Красной армии
Несмотря на стремление нынешнего руководства Польши принизить роль СССР во Второй мировой войне, две трети граждан страны испытывают чувство благодарности к Красной армии за освобождение их родины от гитлеровской оккупации в 1945 году, свидетельствуют данные опроса.
Биатлон
Определен состав женской сборной России на эстафету на ЧМ по биатлону
Шоу-бизнес
Актер Элайджа Вуд впервые стал отцом
Американский актер, звезда трилогии «Властелин колец» Элайджа Вуд впервые стал отцом. Об этом сообщило издание Daily Mail 19 февраля.
Общество
Суд в Берлине разрешил Tesla вырубить лес под строительство завода
Высший административный суд Берлина и Бранденбурга отклонил иск против продолжения подготовительных работ на площадке для строительства будущего завода компании Tesla рядом с Берлином.
Политика
Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина
В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Армия и оружие
Турция против России: победу добудет авиация
В свете недавних событий противостояние России и Турции видится все более и более реальным.
Происшествия
В Красноярске задержали водителя, сбившего журналиста «России»
На 48 часов задержан водитель автомобиля, который сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Наука
Скорость принятия решения о получении награды предсказала возвращение депрессии
Швейцарские ученые выяснили, что по тому, как быстро человек принимает решение потратить определенные усилия на получение вознаграждения, можно определить, вернется ли к нему депрессия.
Игры
Nintendo Direct по Animal Crossing: New Horizons пройдёт 20 февраля
Происшествия
Почти на 400 лет тюрьмы осуждены в Греции двое моряков из России
Суд в Греции вынес приговор российским морякам Александру Илларионову и Андрею Журавлеву. На двоих им назначено наказание в виде 395 лет.
Общество
Минпромторг планирует повысить налог на старые автомобили
Уточняется, что, в случае одобрения предложения, ставка транспортного налога увеличится с 2021 года.
Общество
Сенатор Рязанский пристыдил звезд, пожаловавшихся на маленькие пенсии
Известным артистам не стоит жаловаться на маленькие пенсии.
Биатлон
Норвегия выиграла сингл-микст на чемпионате мира по биатлону
Победой сборной Норвегии завершились соревнования в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону, проходящем в Италии.
Общество
Рогозин ответил анимацией на сообщения о недоливе топлива в «Союз»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Twitter процитировал предложение из заметки, где говорится, что «пуск осуществлял военный боевой расчёт, который мог недолить топливо в третью ступень при заправке перед стартом».
Происшествия
В Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус
Вагон пассажирского поезда отцепили в Брянске из-за подозрения у одной из пассажирок на коронавирус COVID-19.
Происшествия
По делу о самоубийстве полковника ФСИН в суде появился первый фигурант
По делу о самоубийстве полковника ФСИН Виктора Свиридова в суде появился первый фигурант.
Кино
Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
Армия и оружие
Эрдоган прокомментировал слова Пескова о худшем сценарии в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
Политика
Путин объяснил происхождение отличий в языке русских и украинцев
Между русскими и украинцами до XVI не было языковых различий, считает президент России Владимир Путин. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Общество
Стало известно о проверках ФСБ в части устроившего бойню Шамсутдинова
В забайкальскую воинскую часть №54160, где в октябре минувшего года рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев, часто приезжали проверки из военной прокуратуры и Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.
Происшествия
У сбежавшей из больницы пациентки в Петербурге не выявили коронавирус
Как отмечали в Роспотребнадзоре, кроме Рыбаковой, медучреждение также покинули еще трое пациентов, в том числе и другая жительница Санкт-Петербурга Алла Ильина, против которой главный государственный санитарный врач Санкт-Петербурга также подала иск о принудительной госпитализации.
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Политика
В партии Зеленского предложили способ проведения «выборов» в Крыму
Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец в интервью телеканалу ATR предложила провести "местные выборы" в Крыму на границе с полуостровом.
Здоровье
Диетолог перечислил уникальные свойства гречки
Общество
Мэр Москвы рассказал, как ищут нарушителей карантина по коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге, как соблюдается и контролируется режим карантина в связи с риском заболевания коронавирусом в столице: нарушителей ищут по камерам видеонаблюдения и берут анализы у всех их знакомых.
Армия и оружие
МиГ-35 научат беспилотной посадке
Новейшие российские истребители МиГ-35 смогут выполнять посадку в беспилотном режиме.
Политика
Украина разрабатывает поправки к Минским соглашениям — Пристайко
Украина разрабатывает «новую редакцию» Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 20 февраля в эфире радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент).