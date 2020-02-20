Экономика
КоммерсантъЦБ России заблокировал более 23 тысяч операций в СБП
Банк России в 2019 году в рамках Системы быстрых платежей (СБП) заблокировал около 23,5 тыс. подозрительных операций, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на презентацию первого замдиректора департамента ЦБ РФ по информационной безопасности Артема Сычева, представленную на Уральском форуме.
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ЦБ РФ: объем операций в Системе быстрых платежей приблизился к 80 млрд рублей
Интерфакс - Россия01:13
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Следственный комитет опубликовал видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
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В интернете появилось видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.
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Redmi K30 Pro 5G кое в чем превосходит Xiaomi Mi 10
Презентация Redmi K30 Pro 5G ожидается в марте, а сегодня появивлось первое качественное изображение устройства с выдвижной фронтальной камерой и обновленной основной.
Политика
МИД Турции сообщил о возможных переговорах Эрдогана и Путина
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в эфире ТВ, что пока на переговорах с российской стороной по Идлибу не достигнуто той точки, где хотелось бы находиться.
Общество
Количество уголовных дел против бизнеса резко выросло
Объявленный властями курс на гуманизацию уголовного преследования предпринимателей обернулся резким ростом количества дел об экономических преступлениях.
Здоровье
Двое человек скончались в Иране от коронавируса
К утру 19 февраля в Китае от пневмонии, вызванной коронавирусом Covid-19, умерло более двух тысяч человек.
Авто
LADA Granta получила более мощный двигатель
Отныне самая высокая мощность LADA Granta достигает 117 л.с. при 5800 об / мин, а ее максимальный крутящий момент ограничен 164 Нм при 4200 об / мин. Как передают в организации "Супер-Авто", для создания машин LADA Granta 1, 8L организация проводит переоборудование готовых авто LADA Granta с 1, 6-литровым бензиновым двигателем ВАЗ-21127 мощностью 106 л.с.
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Китай аннулировал аккредитацию троих журналистов Wall Street Journal
Правительство Китая приняло решение аннулировать аккредитацию троих корреспондентов американского издания Wall Street Journal в Пекине.
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В Красноярске водитель сбил журналиста при попытке взять интервью
В свою очередь издание «Борус» сообщает, что журналиста сбил помощник красноярского политика Анатолия Быкова.
Здоровье
Ученые рассказали, как правильно принимать аспирин
Американские ученые-медики во главе с Чарльзом Хеннекенсом — исследователем, который первым в мире обнаружил профилактические свойства аспирина для людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям, — опубликовали в журнале American Journal of Medicine уточненные рекомендации по применению этого препарата.
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Политолог назвал абсурдным решение о выплате РФ $50 млрд по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам компании ЮКОС.
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Игорь Крутой назвал достойного кандидата для участия в Евровидении
Композитор Игорь Крутой рассказал, кто, по его мнению, может поехать от России на конкурс песни Евровидение в 2020 году.
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Китай опубликовал новый перечень препаратов для лечения коронавируса
В рекомендации комиссии отмечается, что эффективность используемых для лечения коронавирусной инфекции препаратов нужно дополнительно оценивать.
Финансы
Рубль незначительно снизился к доллару и евро
В начале торговой сессии в четверг, 20 февраля, рубль снижается к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.