Экономика
КоммерсантъЦБ России заблокировал более 23 тысяч операций в СБП
Банк России в 2019 году в рамках Системы быстрых платежей (СБП) заблокировал около 23,5 тыс. подозрительных операций, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на презентацию первого замдиректора департамента ЦБ РФ по информационной безопасности Артема Сычева, представленную на Уральском форуме.
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ЦБ РФ: объем операций в Системе быстрых платежей приблизился к 80 млрд рублей
Интерфакс - Россиявчера в 01:13
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В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
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Армия и оружие
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Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали их автобусы камнями.
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NYT: разведка США узнала о помощи России в переизбрании Трампа
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Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
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Армия и оружие
Хафтар назвал условия для прекращения боев в Ливии
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявил о готовности остановить боевые действия в случае вывода из Ливии сирийских наемников и прекращения поставок оружия из Турции, об этом военный заявил в интервью РИА Новости.
Происшествия
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Происшествия
В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17
Армия и оружие
Турция против России: Эрдоган объявил о начале войны в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, в котором пообещал начать в Сирии широкомасштабную военную операцию, связанную с оказанием помощи подконтрольным боевикам, заявив о решительных действиях, в том числе и против России.
Хоккей
Шайба Овечкина не помогла «Вашингтону» в матче с «Монреалем»
"Вашингтон" в овертайме проиграл "Монреалю" в матче регулярного чемпионата НХЛ, российский форвард "Кэпиталз" Александр Овечкин прервал безголевую серию, достигшую пяти встреч.
Общество
Росимущество продало владеющую крупнейшим аудиоархивом фирму «Мелодия»
Компания «Формакс» выкупила у Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) 100% акций звукозаписывающей фирмы «Мелодия», основанной в 1964 году.
Общество
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Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
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Жену Джигана выписали из роддома
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Политика
В партии Зеленского нашли способ проведения «выборов» в Крыму
Член партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец рассказала о способе проведения выборов на территории полуострова Крым.
Общество
В ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту
В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».
Здоровье
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На 48 часов задержан водитель автомобиля, который сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Экономика
На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго
В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
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В Москве выдали порядка 2,5 тысячи постановлений о карантине
Приезжающим из КНР в Москву, даже если транзитом, делают анализ на коронавирус и выдают постановление о двухнедельной изоляции, уже выдано порядка 2,5 тысячи таких постановлений, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
Политика
Зеленский пообещал эвакуировать оставшуюся в КНР из-за собаки украинку
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил украинке Анастасии Зинченко, которая отказалась эвакуироваться из охваченной эпидемией коронавируса китайской Ухани без своей собаки, и пообещал вернуть её на родину.