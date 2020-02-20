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ЦБ России заблокировал более 23 тысяч операций в СБП

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Общество Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.

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Общество В ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».

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