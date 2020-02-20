Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ России заблокировал более 23 тысяч операций в СБП

Банк России в 2019 году в рамках Системы быстрых платежей (СБП) заблокировал около 23,5 тыс. подозрительных операций, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на презентацию первого замдиректора департамента ЦБ РФ по информационной безопасности Артема Сычева, представленную на Уральском форуме.
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Банки начнут обмениваться данными о подозрительных переводах в СБП

РБК02:01

Система быстрых платежей оказалась уязвимой для мошенников

Коммерсантъвчера в 14:30

ЦБ РФ: объем операций в Системе быстрых платежей приблизился к 80 млрд рублей

Интерфакс - Россиявчера в 01:13

ЦБ заблокировал более 23 000 операций в СБП за перебор телефонных номеров

Ведомостивчера в 03:11

В 2019 году в Системе быстрых платежей заблокировано 23,5 тыс. переводов

Красная веснавчера в 02:18

Центробанк заблокировал 23,5 тысячи операций в СБП

АБНвчера в 03:35

ЦБ в 2019 году заблокировал в Системе быстрых платежей 23,5 тыс. подозрительных операций

ТАССвчера в 00:49
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Официальный представитель МВД Ирина Волк стала генерал-майором

BFM.ru 01:22
Политика

Путин: Россию и Украину хотят «растащить» из-за страха конкуренции

Президент Владимир Путин считает, что существуют стороны, в чьих интересах – разделить Украину и Россию, об этом рассказал в интервью ТАСС.
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Общество

В Минпромторге объяснили идею повысить налог на старые автомобили

Министерство промышленности и торговли России прокомментировало предложение повысить транспортный налог на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже.
RT на русском 02:53
Общество

Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии

Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Газета.Ru вчера в 06:33
Политика

Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина

В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Lenta.ru 01:45
Происшествия

Гражданку КНР с подозрением на коронавирус госпитализировали в Брянске

В инфекционную больницу Брянска госпитализировали гражданку Китая с подозрением на коронавирус COVID-19.
Известия вчера в 23:20
Политика

Лукашенко заявил о предложении Путина компенсировать выпадающие доходы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время телефонного разговора российский лидер Владимир Путин предложил компенсировать выпадающие из-за налогового маневра доходы от экспортных пошлин.
Известия 03:26
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском вчера в 01:54
Армия и оружие

В Сирии пытались сбить российский Су-24

Боевики, спонсируемые Турцией, пытались сбить российский бомбардировщик Су-24 в Сирии, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 20:45
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»

RT на русском вчера в 09:16
Происшествия

Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями

Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали их автобусы камнями.
РИА Новости вчера в 15:02
Политика

NYT: разведка США узнала о помощи России в переизбрании Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия будет пользоваться данными разведки о приписываемом намерении России помочь президенту на выборах 2020 года сохранить свой пост.
Газета.Ru 02:31
Транспорт

Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии

РИА Новости вчера в 20:39
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости 19 февраля в 06:49
Общество

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.
ТАСС 19 февраля в 07:21
Армия и оружие

Хафтар назвал условия для прекращения боев в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявил о готовности остановить боевые действия в случае вывода из Ливии сирийских наемников и прекращения поставок оружия из Турции, об этом военный заявил в интервью РИА Новости.
РИА Новости 02:16
Происшествия

Суд арестовал экс-помощницу Дворковича

Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
BFM.ru вчера в 12:43
Происшествия

В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17

РИА Новости вчера в 07:55
Армия и оружие

Турция против России: Эрдоган объявил о начале войны в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, в котором пообещал начать в Сирии широкомасштабную военную операцию, связанную с оказанием помощи подконтрольным боевикам, заявив о решительных действиях, в том числе и против России.
Avia.pro 19 февраля в 10:56
Хоккей

Шайба Овечкина не помогла «Вашингтону» в матче с «Монреалем»

"Вашингтон" в овертайме проиграл "Монреалю" в матче регулярного чемпионата НХЛ, российский форвард "Кэпиталз" Александр Овечкин прервал безголевую серию, достигшую пяти встреч.
РИА Новости вчера в 23:27
Общество

Росимущество продало владеющую крупнейшим аудиоархивом фирму «Мелодия»

Компания «Формакс» выкупила у Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) 100% акций звукозаписывающей фирмы «Мелодия», основанной в 1964 году.
РБК 00:45
Общество

Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии

Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
РИА Новости вчера в 20:47
Шоу-бизнес

Жену Джигана выписали из роддома

18 февраля Оксана Самойлова и Джиган стали родителями в четвертый раз. У звездной пары родился долгожданный сын, которого назвали Давидом.
StarHit.ru вчера в 14:30
Политика

В партии Зеленского нашли способ проведения «выборов» в Крыму

Член партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец рассказала о способе проведения выборов на территории полуострова Крым.
Газета.Ru вчера в 23:13
Общество

В ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту

В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».
Невские Новости 19 февраля в 11:11
Здоровье

В России выдвинули две версии заражения коронавирусом

Российские специалисты выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».
Lenta.ru вчера в 19:55
Происшествия

В Красноярске задержали водителя, сбившего журналиста «России»

На 48 часов задержан водитель автомобиля, который сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Вести.Ru 01:28
Экономика

На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Коммерсантъ 19 февраля в 21:47
Общество

В Москве выдали порядка 2,5 тысячи постановлений о карантине

Приезжающим из КНР в Москву, даже если транзитом, делают анализ на коронавирус и выдают постановление о двухнедельной изоляции, уже выдано порядка 2,5 тысячи таких постановлений, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
РИА Новости 00:49
Политика

Зеленский пообещал эвакуировать оставшуюся в КНР из-за собаки украинку

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил украинке Анастасии Зинченко, которая отказалась эвакуироваться из охваченной эпидемией коронавируса китайской Ухани без своей собаки, и пообещал вернуть её на родину.
RT на русском 03:13
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