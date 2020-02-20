Экономика
КоммерсантъЦБ России заблокировал более 23 тысяч операций в СБП
Банк России в 2019 году в рамках Системы быстрых платежей (СБП) заблокировал около 23,5 тыс. подозрительных операций, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на презентацию первого замдиректора департамента ЦБ РФ по информационной безопасности Артема Сычева, представленную на Уральском форуме.
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
ЦБ РФ: объем операций в Системе быстрых платежей приблизился к 80 млрд рублей
Интерфакс - Россиявчера в 01:13
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 03:52, Ашберн
Общество
Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии
Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Армия и оружие
В Минобороны Турции заявили о возможных поставках США ЗРК Patriot
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сказал, что Вашингтон может поставить Анкаре зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot из-за обострения ситуации в сирийском Идлибе.
Экономика
Лукашенко заявил о предложении Путина компенсировать выпадающие доходы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время телефонного разговора российский лидер Владимир Путин предложил компенсировать выпадающие из-за налогового маневра доходы от экспортных пошлин.
Политика
В МИД прокомментировали решение Гаагского суда по делу ЮКОСа
"Россия продолжит добиваться его отмены в Верховном суде Нидерландов", - сказала официальный представитель МИД РФ.
Политика
NYT: разведка США узнала о помощи России в переизбрании Трампа
Президент США Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия будет пользоваться данными разведки о приписываемом намерении России помочь президенту на выборах 2020 года сохранить свой пост.
Политика
Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.
Происшествия
По делу о самоубийстве полковника ФСИН в суде появился первый фигурант
По делу о самоубийстве полковника ФСИН Виктора Свиридова в суде появился первый фигурант.
Политика
В партии Зеленского нашли способ проведения «выборов» в Крыму
Член партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец рассказала о способе проведения выборов на территории полуострова Крым.
Политика
Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Происшествия
В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17
Происшествия
В Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус
В Брянске вагон украинского поезда отцепили и отправили в санитарный тупик из-за подозрения на коронавирус у одной из пассажирок, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
Политика
Погребинский: Украину поразила эпидемия массового позора
Самолет с эвакуированными украинскими гражданами не смог сесть в трех областях страны из-за массовых протестов.
Футбол
Гол Коваленко принес «Шахтеру» победу над «Бенфикой»
Футболисты украинского «Шахтера» в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы переиграли португальскую «Бенфику».
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Канады о кибератаках против Грузии
Посольство России в Оттаве назвало русофобской ложью и фальшивкой заявление МИД Канады о причастности РФ к кибератакам против Грузии.
Экономика
900 000 Bitcoin-адресов потерпят убытки, если монета подешевеет еще на 3%
Аналитики утверждают, что на отметке в $9440 в зоне безубыточности находится 900 000 адресов, на которых лежит более 732 000 BTC ($7,083 млрд по текущему курсу).
Политика
Депутат Рады: Ситуация с эвакуацией из КНР сделала Украину посмешищем
Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Ирина Верещук назвала Украину после ситуации с протестами против приезда эвакуированных из Китая людей посмешищем.
Общество
В китайской тюрьме 200 заключенных заразились коронавирусом
В Китае в одной из тюрем было зафиксировано массовое заражение новым типом коронавируса COVID-2019.
Авто
Появились характеристики нового Kia Sorento
Стали известны технические характеристики нового Kia Sorento, презентация которого намечена лишь на начало марта.
Происшествия
На «Кировском заводе» рабочего придавило лифтом
В пятницу, 21 февраля, в Петербурге на территории «Кировского завода» погиб рабочий. Об этом «Форпосту» сообщили в городском управлении МЧС.
Политика
Путин пошутил о технических неполадках во время заседания коллегии ФСБ
Глава российского государства Владимир Путин прервал речь на коллегии Федеральной службы безопасности из-за технических неполадок с микрофоном, пишет РБК.
Здоровье
В Роскачестве рассказали, как найти скрытый сахар в продукте
Специалисты Роскачества раскрыли маркетинговые уловки производителей и рассказали, как подсчитать, сколько сахара содержит продукт.
Спорт
Сломанная палка не помешала Большунову победить
Происшествия
Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей
В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Происшествия
СК задержал замруководителя Росимущества в Дагестане
Заместитель руководителя Росимущества в Дагестане задержан, на него возбуждено уголовное дело по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает СК РФ по республике.
Здоровье
В Челябинске раскрыли сговор между 23 стоматологиями
Челябинское УФАС установило, что стоматологические поликлиники в столице Южного Урала заключили соглашение о разделе рынка – препарат «ледокаин» они ставили бесплатно, а «артикаин», «артикаин+эпинефрин» и «мепивакаин» на платной основе по полису ОМС, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Наука
Названа польза средиземноморской диеты для пожилых людей
Космос
Земля сформировалась гораздо быстрее, чем считалось
Исследователи из Копенгагенского университета и Парижского института физики Земли выяснили, что предшественник нашей планеты — протоземля — сформировалась за промежуток времени примерно в пять миллионов лет — намного быстрее, чем считалось ранее.
Авто
Планы Toyota: Land Cruiser подешевеет, а Corolla станет кроссовером
Что касается одной из самых популярных в мире моделей Toyota Corolla, то её ждут кардинальные обновления – она впервые в истории бренда станет кроссовером.
Кино
Появились новые фото и видео со съемок «Матрицы 4» с Нео и Тринити
На сайте Hollywoodpipeline опубликовано множество новых фото и видео со съемочной площадки четвертой "Матрицы".