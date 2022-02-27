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ЦБ России заявил о наличии ресурсов и инструментов для поддержания финансовой стабильности

«Банк России располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора», — отмечается в заявлении.
RT на русском
Банкам ЦБ намерен непрерывно предоставлять наличную и безналичную ликвидность в рублях.
РИА Новости
Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени, говорится в сообщении, опубликованном
 Банком России.
Российская газета
Передачу же финансовых сообщений внутри страны при любом сценарии развития событий обеспечивает Система передачи финансовых сообщений.
РИА Новости

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