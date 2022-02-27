RT на русскомЦБ России заявил о наличии ресурсов и инструментов для поддержания финансовой стабильности«Банк России располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора», — отмечается в заявлении.RT на русскомБанкам ЦБ намерен непрерывно предоставлять наличную и безналичную ликвидность в рублях.РИА НовостиВсе средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени, говорится в сообщении, опубликованном Банком России.Российская газетаПередачу же финансовых сообщений внутри страны при любом сценарии развития событий обеспечивает Система передачи финансовых сообщений.РИА НовостиЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВТагилСити.руФАНОбщественная служба новостейИзвестияiReactorКомсомольская правдаТК ЗвездаНовостиВолгограда.руLipetskMedia.ruБизнес журнал ТулаКурс делаПодробнее о событииЦБ: российская банковская система стабильна, средства клиентов доступны в любой моментРИА Новости03:52В ЦБ заявили о наличии ресурсов для поддержания финстабильностиИзвестия04:18ЦБ России заявил о достаточности ресурсов для поддержки финансового сектораИА Красная Весна04:05В ЦБ заявили о наличии ресурсов для поддержания финансовой стабильностиREGNUM04:07ЦБ РФ считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточнымФинмаркет25 февраля в 02:51ЦБ оценил уровень ликвидности российских банков как достаточныйТатар-информ24 февраля в 10:37Резервы ЦБ РФ позволят с избытком перекрыть долговые обязательства государства и бизнесаЭкономика сегодня24 февраля в 09:42Показать ещёОценить249Поделиться