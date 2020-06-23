Экономика

REGNUMREGNUMНабиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме. «Благодаря итогам прошлых лет, доверию населения и бизнеса к ценовой стабильности, у нас сейчас есть возможность делать такие шаги без риска инфляционной спирали», — заявила Набиуллина.
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с чего всё началось

Набиуллина: ЦБ может снижать ставку без риска обесценения зарплат и сбережений

У ЦБ, благодаря опыту прошлых лет, есть возможность смягчать денежно-кредитную политику более решительно без рисков обесценения сбережений и зарплат граждан. Об этом во время выступления в Госдуме заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
ТАСС06:49

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Набиуллину разгромили в Госдуме

Московский Комсомолец10:14

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Коммерсантъ06:53

Набиуллина: ЦБ может снижать ставку без риска обесценения зарплат и сбережений

ТАСС06:49

ЦБ: Снижение ключевой ставки не приведет к обесцениванию доходов

Российская газета07:00

Стабильность цен поможет найти длинные деньги в экономике РФ — Набиуллина

REGNUM05:58
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 15:09, Ашберн
Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

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Общество

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Кино

Волк в новых сериях «Ну, погоди» бросит курить

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Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике

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Политика

Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения

Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
REGNUM 14:50
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Космос

Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне

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Sibnet Новости 20 июня в 10:37
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Здоровье

В Молдавии продлили режим ЧП из-за коронавируса

Власти Молдавии продлили режим ЧП в области здравоохранения из-за коронавируса до 15 июля, сообщила во вторник пресс-служба правительства.
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Общество

Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса

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Происшествия

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Общество

Умер известный адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло

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Экономика

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Накануне в программе «Познер» на Первом канале отвечающая за социальный блок вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала такой доход маленьким, передает ТАСС.
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В России могут увеличить пенсии по старости

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Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
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Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
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Зайцева выдвинута кандидатом в правление СБР

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева выдвинута кандидатом в состав правления СБР от Федерации биатлона Москвы.
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Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус

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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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