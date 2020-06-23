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REGNUMREGNUM

Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме. «Благодаря итогам прошлых лет, доверию населения и бизнеса к ценовой стабильности, у нас сейчас есть возможность делать такие шаги без риска инфляционной спирали», — заявила Набиуллина.В источнике
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ЦБ: Снижение ключевой ставки не приведет к обесцениванию доходов

Российская газета07:00

Набиулина: Мягкая политика ЦБ не приведет к «инфляционной спирали»

МИР 2407:19

Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией

Piter.tv07:19

Набиуллина уверена, что мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией

News.ru07:30

Набиуллина: ЦБ может снижать ставку без риска обесценения зарплат и сбережений

Коммерсантъ06:53

Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией

REGNUM05:55

Мягкая ДКП Банка России не приведет к «инфляционной спирали»

Finam.Ru05:47
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Умер бывший член Совфеда Евгений Тарло

Бывший член Совета Федерации Евгений Тарло, проработавший в верхней палате парламента восемь лет и представлявший Тамбовскую область, умер в ночь на вторник на 63-м году жизни.
ТАСС07:35
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В Казахстане в одной из областей усилили карантин из-за коронавируса

Усиленный карантин вводится с 23 июня в Костанайской области Казахстана (на севере республики, граничит с Россией) из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба областной администрации.
РИА Новостивчера в 11:00
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В хранилищах Украины утроился объём иностранного газа — «Укртрансгаз»

Киев, 22 июня 2020, 15:06 — REGNUM По состоянию на 19 июня 2020 года в газохранилищах Украины находилось 2,8 млрд кубометров газа, принадлежащего иностранным компаниям, что втрое больше в сравнении с аналогичной датой 2019 года, сообщила пресс-служба компании «Укртрансгаз».
REGNUMвчера в 08:06
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Клишас объяснил поправку об обнулении сроков Путина

Глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Андрей Клишас объяснил необходимость поправки в Конституцию РФ, «обнуляющую» предыдущие президентские сроки Владимира Путина.
Smolnarod.ruвчера в 03:04
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У основателя фонда Baring Vostok Калви обнаружили рак

Москва, 23 июня 2020, 14:30 — REGNUM У основателя инвестиционного фонда Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви, подозреваемого в много миллиардной растрате, нашли онкологическое заболевание, об этом 23 июня сообщает РИА Новости.
REGNUM07:30
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Virgin Galactic и NASA готовят программу туристических полетов на МКС

Вашингтон, 22 июня 2020, 18:45 — REGNUM Американская компания Virgin Galactic и агентство NASA подписали соглашение о стимулировании орбитального космического туризма на Международную космическую станцию (МКС), сообщает 22 июня пресс-служба компании.
REGNUMвчера в 11:45
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