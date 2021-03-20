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Российская газета

ЦБ: Спрос на ипотечные кредиты в России может быть скоро исчерпан

В ЦБ считают, что если доходы граждан не будут расти, то спрос на ипотечное кредитование может быть быстро исчерпан.В источнике
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С чего всё началось

В ЦБ полагают, что без роста доходов граждан спрос на ипотеку в России быстро исчерпается

Спрос на ипотечное кредитования может быть быстро исчерпан, если доходы граждан не будут расти, заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов, выступая на первой стратегической сессии с представителями финансовой отрасли в рамках работы над стратегией развития финансового рынка до 2030 года.
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