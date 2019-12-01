Ставки опять снижаются, и такой потенциал дальнейшего снижения тоже есть. Оценка в 7-8% в среднесрочной перспективе - это вполне реально.

В среднесрочной перспективе ипотечные ставки могут снизиться до 7-8 процента годовых, заявила в интервью телеканалу "Россия-1" глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

ЦБ: Ставки по ипотеке могут упасть до 7-8 процентов годовых

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