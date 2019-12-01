Экономика
Российская газетаЦБ: Ставки по ипотеке могут упасть до 7-8 процентов годовых
В среднесрочной перспективе ипотечные ставки могут снизиться до 7-8 процента годовых, заявила в интервью телеканалу "Россия-1" глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Читать в источнике
Оценить25
Ставки опять снижаются, и такой потенциал дальнейшего снижения тоже есть. Оценка в 7-8% в среднесрочной перспективе - это вполне реально.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРИА Новости вчера в 08:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 07:37, Ашберн
Политика
Зеленский призвал США помочь Украине вернуть Крым
В ситуации с Крымом США могли бы помочь Украине, заявил в интервью польской Gazeta Wyborcza, французской Le Monde и немецкой Spiegel президент Украины Владимир Зеленский.
Политика
Пушков ответил на слова Кравчука о том, что Украина древнее России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что государственность его страны якобы на 300 лет древнее русской.
Экономика
Таджикистан может остаться без денежных переводов из России
Таджикистан - второй по объему рынок денежных переводов из России, который уступает только Узбекистану.
Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
Политика
В Киеве назвали условия отказа от исков к «Газпрому»
Оржель отметил, что Киев готов принять прямые поставки газа в качестве компенсаций по искам к "Газпрому".
Происшествия
В Новосибирске мужчина убил ребенка, пока его мать была в больнице
Уголовное дело по факту убийства пятилетней девочки возбудили в Новосибирске.
Энергетика
Венгрия готова к переговорам с «Газпромом» о поставках газа
Министр иностранных дел и внешних экономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна готова начать переговоры с «Газпромом» о новом договоре на поставку газа.
Шоу-бизнес
Супруга экс-короля Малайзии Оксана Воеводина стала получать угрозы
«Мисс Москва-2015» хочет, чтобы король Малайзии Мухаммад V платил ей алименты, несмотря на то, что мужчина отказывается признавать ребенка.
Шоу-бизнес
Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
Политика
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии
Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил немецкое гражданство, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Магистральный газопровод «Сила Сибири» запущен в эксплуатацию, российский природный газ начал поступать на территорию КНР.
Авто
Названы самые угоняемые в Москве автомобили
По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Общество
ФБК нашел у ведущей «России-1» самолёт и яхту за 8 млрд рублей. Видео
Если самолет купил у ВТБ лично Костин (что уже коррупция), то он заплатил за это 60 млн долларов / почти 4 млрд рублей.
Кино
Опубликовано новое фото со съемок «Аватара 2»
На официальной странице "Аватара" в Twitter опубликован кадр со съемок нового фильма Джеймса Кэмерона.
Биатлон
Мартен Фуркад заступился за российских биатлонистов
Главная звезда французского биатлона Мартен Фуркад заявил журналистам, что не рассматривает возможное отстранение чистых от допинга спортсменов из России от международных соревнований в качестве справедливой меры наказания.
Происшествия
В Киеве при покушении на депутата убили ребенка
Происшествия
Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек
В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Происшествия
В Петербурге продолжают эвакуировать ТЦ
Напомним, с 28 ноября из-за ложных сообщений о минировании четыре раза эвакуировали суды Санкт-Петербурга.
Экономика
Зарубежные компании не смогли заплатить «налог на Google»
Проблема оказалась в том, что иностранные компании уплачивают налог со своих счетов в зарубежных банках, а в стандартных формах поручений по международной банковской системе SWIFT не предусмотрено такое количество цифр, как в корреспондентских счетах в России и кодах бюджетной классификации (по 20 цифр в каждом).
Экономика
В Молдавии заявили, что рассчитывают на льготный кредит от РФ на $500 млн
Молдавия рассчитывает получить в России $500 млн под 1,5% годовых на ремонт и строительство дорог.
Фигурное катание
Закарян: сбои в системе голосования ISU вызваны повышенным интересом
Сбои в системе голосования Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards вызваны повышенным интересом со стороны болельщиков, но специалисты работают над устранением неполадок, сообщил РИА Новости автор идеи проекта Ари Закарян.
Армия и оружие
На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл взрыв
Происшествия
Аэропорт «Домодедово» проверяют после анонимной угрозы «минирования»
Правоохранители начали проверку в здании аэропорта "Домодедово" после анонимного сообщения о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб Московской области.
Авто
Вступили в силу новые правила для автомобилистов с 1 декабря
С 1 декабря 2019 года в РФ вступают в силу новые законы и правила.
Политика
Украинские власти заявили о смене руководства «Нафтогаза»
"Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на всех стратегических компаниях" - подчеркнул Оржель.
Политика
США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»
Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.