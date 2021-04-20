Прилепин оценил вероятность масштабного наступления Украины в Донбассе

Шеф-редактор «Свободной прессы» Захар Прилепин в соцсетях предположил, что на данный момент не приходится говорить о том, что Киев совершит попытку провести масштабную наступательную военную операцию в Донбассе, однако это не отменяет того факта, что мирные жители продолжают гибнуть от обстрелов.