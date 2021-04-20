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Pravda.Ru

ЦБ повысит ключевую ставку на ближайшем заседании

В пятницу, 23 апреля, совет директоров Центробанка РФ повысит ключевую ставку, уверены эксперты. Но относительно того, насколько она вырастет, их мнения разделились.В источнике
Pravda.Ru
РБК
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С чего всё началось

Аналитики не исключили роста ключевой ставки в России до 5% уже в пятницу

По данным Росстата, инфляция в годовом выражении по-прежнему превышает цель регулятора: в марте она ускорилась до 5,8% с февральских 5,7%. Такой инфляционный фон заставил регулятора на заседании в марте повысить ключевую ставку впервые с конца 2018 года - на 0,25 процентного пункта, до 4,5% годовых.
РИА Новости22:06

Подробнее о событии

Эксперты оценили шансы на повышение уже в апреле ключевой ставки ЦБ до 5%

РБК02:00

Рынок ожидает увеличения ключевой ставки ЦБ на 25 б.п. до 4,75%

Известиявчера в 18:30

Россиян предупредили о возможном повышении ключевой ставки до 5%

Телеканал 360°22:38

ЦБ РФ повысит ставку в апреле, продолжая идти к нейтральной политике

Finam.Ruвчера в 11:18

Вероятно повышение ставки ЦБ РФ до 4,75% на заседании 23 апреля - ING Bank

Финмаркетвчера в 10:22

Отложить до лета. У Банка России есть четыре причины не повышать ставку

ПРАЙМвчера в 03:59

Аналитики не исключили роста ключевой ставки в России до 5% уже в пятницу

РИА Новости22:06
Интересное

Двоих сотрудников газовой службы задержали после взрыва в доме в Нижегородской области

Двоих сотрудников районной эксплуатационной газовой службы задержали после взрыва в жилом трехэтажном доме в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе управления СК РФ по региону.
ТАСС01:44

Компания Facebook запустит аналог Clubhouse и сервис для подкастов

Американская компания Facebook Inc. хочет сегодня, 19 апреля, анонсировать несколько новых продуктов, среди которых есть аналог соцсети Clubhouse и сервис для поиска подкастов, который работает через музыкальное приложение Spotify, сообщает портал Recode со ссылкой на осведомленные источники.
Live24вчера в 03:33

Зашли на борт: авиакомпании РФ на фоне кризиса получат 90 самолетов

Большое пополнение Российские авиакомпании на фоне беспрецедентного кризиса в отрасли в 2021 году готовятся принять более 90 самолетов, подсчитали "Известия" на основе данных перевозчиков и источников.
Известия17:01

Прилепин оценил вероятность масштабного наступления Украины в Донбассе

Шеф-редактор «Свободной прессы» Захар Прилепин в соцсетях предположил, что на данный момент не приходится говорить о том, что Киев совершит попытку провести масштабную наступательную военную операцию в Донбассе, однако это не отменяет того факта, что мирные жители продолжают гибнуть от обстрелов.
Свободная Пресса01:40

Над Баренцевым морем российский МиГ-31 провел перехват самолетов Норвегии и США

В заявлении ведомства отмечается: «Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США и самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии и сопроводил их над акваторией Баренцева моря».
ИнфоСМИвчера в 10:30