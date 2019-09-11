Финансы
ПРАЙМЦБ Турции еще раз резко снизил ключевую ставку
Центробанк Турции принял решение снизить ключевую ставку сразу на 3,25 процентного пункта — до 16,5% годовых, сообщил в четверг регулятор. Резкое снижение ключевой ставки стало вторым за последние два месяца.
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Reuters: ЦБ Турции на ближайшем совете по денежно-кредитной политике снизит процентные ставки
Московский Комсомолец Турциявчера в 09:09
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 09:20, Вашингтон
Политика
«Зеленые человечки» в Раде: Автору заявления устроят «публичную порку»
Сама депутат уже заявила, что ей хотят устроить «публичную порку».
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Анастасия Костенко поделилась редким фото с отцом
Жена Дмитрия Тарасова, 25-летняя «вице-мисс Россия — 2014» Анастасия Костенко опубликовала в своем Instagram снимок, на котором она со своими отцом и дочкой.
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В Кремле отреагировали на выступление Юрия Дудя на премии GQ.
Национальная служба новостей вчера в 07:36
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Политика
Новак оценил решение суда ЕС по газопроводу Opal
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Газета.Ru 08:03
Финансы
Банк России предложил новую форму договоров об ипотеке
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Коммерсантъ 08:09
Баскетбол
Сборная США уступила Сербии, потерпев второе поражение подряд на ЧМ
Сборная Сербии победила команду США на квалификационном турнире на чемпионате мира в Китае за 5-8-е места.
Матч ТВ 09:04
Общество
Италия заплатит 25 тысяч евро за переезд в умирающий город
По словам главы административной области, населенным пунктам региона, где живут менее двух тысяч человек, будет ежемесячно направляться 10 тысяч евро.
Телеканал 360° 03:14
Политика
Глава ДНР заявил о желании войти в состав России
Перед самопровозглашенной Донецкой республикой (ДНР) стоит задача, которая заключается в максимальной интеграции с Россией.
Известия 09:14
Финансы
ЕЦБ снизил ставку и возобновит скупку активов
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов.
Ведомости 08:01
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Политика
Делегация из США оценила ситуацию с международным признанием Крыма
Ранее председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев сообщил РИА Новости, что делегация общественников из США прибыла в Крым с ознакомительным визитом, чтобы оценить изменения полуострова за последние пять лет.
РИА Новости 08:22
Общество
Садоводы и огородники получат новые налоговые льготы
Для садоводов и огородников будут введены новые налоговые льготы - закон об этом Госдума приняла в окончательном чтении.
Российская газета 07:33
Политика
Жители Евросоюза выбрали сторону в конфликте США с Россией
Более половины опрошенных в 13 из 14 стран уверены, что их власти не должны занимать чью-либо сторону, если между Россией и США произойдет прямой конфликт.
Live24 08:58
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Экономика
ЦБ предлагает заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений
ЦБ РФ предлагает запретить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан - чаще одного раза в пять лет - между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и в Пенсионный фонд России, при которых граждане теряют инвестиционный доход.
ТАСС 07:38
Культура
Мамонов перенес операцию на сердце
РЕН ТВ 07:29
Политика
Зеленский дал освобожденным морякам жилье в Одессе
В ходе церемонии Зеленский вручил морякам президентские часы и сообщил, что уже решен вопрос с выделением им жилья в Одессе.
Московский Комсомолец 08:42
Экономика
В России предложили лишить анонимности владельцев криптовалют
Ассоциация банков России (АБР) подготовила концепцию оборота децентрализованных криптовалют, которая лишит анонимности владельцев криптовалюты.
РБК 08:03
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Происшествия
В Петербурге упавшая штукатурка ранила сотрудницу полиции
В Санкт-Петербурге упавший с фасада дома фрагмент декоративной отделки ранил сотрудницу полиции, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета 08:08
Общество
За последние 10 лет «средний россиянин» стал старше на полтора года
Отмечается также, что почти за 10 лет средний возраст россиянина вырос почти на полтора года: по данным статистической службы на 1 января 2009 года он составлял 38,8 года.
Вести.Ru 05:15
Политика
Опубликовано фото шпиона Смоленкова
Опубликовано фото бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, который, предположительно, является информатором спецслужб США.
Lenta.ru 07:46
Шоу-бизнес
Богомолов похудел почти на 20 килограммов ради свадьбы с Собчак
Режиссер театра и кино Константин Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с бывшей кандидаткой в президенты России Ксенией Собчак.
Lenta.ru 08:54
Армия и оружие
В МИД РФ заявили о риске возникновения ядерной войны
Существует риск возникновения ядерной войны. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Российская газета 04:48
Здоровье
В Приамурье возместят пострадавшим фермерам ущерб от АЧС
Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил в короткие сроки выработать стратегию по оказанию помощи владельцам свиней, которые погибли из-за эпидемии африканской чумы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01:09