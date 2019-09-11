Центробанк Турции принял решение снизить ключевую ставку сразу на 3,25 процентного пункта — до 16,5% годовых, сообщил в четверг регулятор. Резкое снижение ключевой ставки стало вторым за последние два месяца.

ЦБ Турции еще раз резко снизил ключевую ставку

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