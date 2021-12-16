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ЦБ Турции понизил ключевую ставку до 14%

Центральный банк Турции снизил процентную ставку на 1% до 14%.
Московский Комсомолец Турция
До заседания турецкая валюта торговалась в районе 15 лир за доллар.
ПРАЙМ
Размер снижения — 100 базисных пунктов — совпал со средним прогнозом 22 аналитиков, опрошенных Bloomberg.
Forbes
С начала текущего года турецкая лира подешевела почти в два раза к доллару и евро, что стало одним из самых крупных падений стоимости турецкой валюты за последние годы.
Комсомольская правда

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