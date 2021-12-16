Московский Комсомолец ТурцияЦБ Турции понизил ключевую ставку до 14%Центральный банк Турции снизил процентную ставку на 1% до 14%.Московский Комсомолец ТурцияДо заседания турецкая валюта торговалась в районе 15 лир за доллар.ПРАЙМРазмер снижения — 100 базисных пунктов — совпал со средним прогнозом 22 аналитиков, опрошенных Bloomberg.ForbesС начала текущего года турецкая лира подешевела почти в два раза к доллару и евро, что стало одним из самых крупных падений стоимости турецкой валюты за последние годы.Комсомольская правдаЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияНТВМосковский Комсомолец ТурцияРБК ИнвестицииLife.ruКомсомольская правдаГазета.RuИнфоросSntat.ruМИР 24ПрофильУтроNewsФАННТВИнвест-ФорсайтREGNUMПодробнее о событииЦБ Турции понизил ключевую ставку до 14%Ведомостивчера в 10:11Турецкая лира побила рекорд падения - 15,21 за $1Московский Комсомолецвчера в 01:49Центробанк Турции опустил ключевую ставку с 15% до 14%, курс лиры обновил антирекордLenta.ruвчера в 06:55ЦБ Турции понизил ключевую ставку до 14%Московский Комсомолец Турциявчера в 06:42Турецкая лира упала на 6% и обновляет антирекорды после решения ЦБ Турции о ставкеПРАЙМвчера в 10:10Турецкая валюта на бирже снизилась до рекордных 15,21 лиры за единицу доллараBanki Loansвчера в 03:09ЦБ Турции снизил ключевую ставку на фоне сильного падения лирыКоммерсантъвчера в 07:57Показать ещёОценить73Поделиться