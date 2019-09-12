ЦБ РФ объяснил, почему пока нет оснований для более агрессивного снижения ключевой ставки, даже с учетом рисков для российской экономики: бюджетные расходы еще предстоит доиспользовать, а попытка мерами денежно-кредитной политики (ДКП) отреагировать на риск замедления мировой экономики может привести к перегреву российской.

с чего всё началось

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