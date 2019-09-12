Финансы
RT на русскомЦБ Турции снизил ключевую ставку до 16,5%
6 сентября Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. — до 7% годовых. В конце июля Федеральная резервная система США впервые за 10 лет снизила базовую ставку до 2—2,25% с 2,25—2,5%.
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с чего всё началось
ЦБ РФ объяснил, почему пока нет оснований для более агрессивного снижения ключевой ставки, даже с учетом рисков для российской экономики: бюджетные расходы еще предстоит доиспользовать, а попытка мерами денежно-кредитной политики (ДКП) отреагировать на риск замедления мировой экономики может привести к перегреву российской.Интерфакс04:38
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Представитель ЦБ озвучил условие снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов
Экономика сегодня05:57
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Спорт
Домрачева и Бьорндален стали тренерами сборных Китая по биатлону
Российская газета 05:45
Армия и оружие
В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.
RT на русском 04:41
Политика
Рада поддержала законопроект о подготовке к военному положению
Верховная Рада большинством голосов поддержала в первом чтении законопроект о мерах подготовки государства к переходу на военное положение и "отпору вооруженной агрессии", который внес на рассмотрение президент Владимир Зеленский.
Российская газета 05:34
Происшествия
Леонид Волков сообщил об обысках у сторонников Навального в 29 городах
Сотрудники следственного комитета в четверг проводят обыски и у координатора штаба Навального в Казани Эльвиры Дмитриевой и у активиста штаба Олега Емельянова, сообщил "Интерфаксу" сотрудник штаба Данил Нургалеев.
Интерфакс 01:31
Космос
«Роскосмос» опубликовал рассекреченные документы лунной программы СССР
Государственная корпорация «Роскосмос» в четверг, 12 сентября, опубликовала на своем сайте ряд рассекреченных документов лунной программы СССР.
Известия 07:12
Общество
Красноярский СК вмешался в школьный конфликт из-за стрижки ученика
Красноярские правоохранители проводят доследственную проверку конфликта между учеником и администрацией школы в городе Сосновоборске, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.
Газета.Ru 04:27
Шоу-бизнес
После слухов о раке Анастасия Заворотнюк согласилась на работу
Недавно в СМИ появились слухи о том, что у Заворотнюк рак мозга. Сама актриса эту информацию никак не комментировала.
OAnews 02:49
Происшествия
Студента Егора Жукова внесли в список экстремистов и террористов
RT на русском 06:45
Политика
В ГП рассказали о планах США вмешаться в дела России в 2017 году
Соединённые Штаты ещё в 2017 году планировали вмешиваться во внутренние дела России с помощью акта Магнитского, заявил глава правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов.
RT на русском 06:56
Происшествия
В Москве ревнивый муж застрелил жену
Вести.Ru 05:43
Гаджеты
Компания Apple представила iPhone 11 Pro с тройной камерой
Компания Apple в рамках собственной презентации представила iPhone 11. Событие состоялось в театре Стива Джобса.
Popcake 10 сентября в 15:58
Происшествия
Несколько взрывов произошло на складе боеприпасов на Кипре
Комсомольская правда 04:54
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов: Порье оказался намного крепче, чем Макгрегор
Следует напомнить, что 7 сентября Нурмагомедов одержал победу над Дастином Порье в 3-м раунде.
Замана 02:59
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1972 года
Среда стала самым тёплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет, сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
RT на русском вчера в 09:09
Общество
Госдума приняла закон о налоговых льготах для садоводов и огородников
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, приводящий Налоговый кодекс в соответствие с нормами закона о садоводстве и огородничестве и вводящий налоговые льготы для садоводов и огородников.
ТАСС 06:21
Политика
ЛНР передала Киеву полсотни заключенных
Самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) передала украинской стороне 54 заключенных, отбывавших наказание в тюрьмах на территории республики еще до начала боевых действий.
Lenta.ru 07:45
Религия
Россию окропили 70 литрами святой воды для борьбы с пьянством и блудом
В Твери священнослужители вылили на город с самолета 70 литров святой воды, чтобы исцелить жителей от пьянства.
Lenta.ru вчера в 12:25
Общество
Каждый десятый сотрудник врёт, чтобы отпроситься с работы
Каждый десятый сотрудник (10%) российских компаний и предприятий скрывает истинную причину и лжёт начальству, чтобы отпроситься с работы пораньше.
REGNUM 07:11
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело о крупной афере с пенсионными накоплениями
Крупные махинации с пенсионными накоплениями россиян, переведенными из ПФР в частные фонды, легли в основу уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом РФ.
Первое антикоррупционное 06:12
Кино
Вышел трейлер четвертого сезона сериала «Ривердейл»
Культуромания 07:15
Общество
Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю
Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.
РБК 02:20
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Известия вчера в 06:28
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Политика
Безработную Савченко заметили в очереди на рейс в Черногорию
Депутата Верховной рады VIII созыва Надежду Савченко, которая недавно получила статус безработной, заметили в очереди на рейс в Черногорию.
ФАН 07:46
Происшествия
При сходе с рельсов поезда в ДР Конго погибли не менее 50 человек
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Демократической Республике Конго, по меньшей мере погибли 50 человек.
Политика Сегодня 07:30