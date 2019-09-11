Финансы
ПРАЙМЦБ Турции еще раз резко снизил ключевую ставку
Центробанк Турции принял решение снизить ключевую ставку сразу на 3,25 процентного пункта — до 16,5% годовых, сообщил в четверг регулятор. Резкое снижение ключевой ставки стало вторым за последние два месяца.
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Reuters: ЦБ Турции на ближайшем совете по денежно-кредитной политике снизит процентные ставки
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 08:53, Вашингтон
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«С 1 октября 2019 года начнут работу девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, в том числе кассационный и апелляционный военные суды», — говорится на сайте Верховного суда.
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Не менее 15 человек, пятеро из которых несовершеннолетние, отравились шаурмой в Уфе.
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