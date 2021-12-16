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ЦБ Турции снизил ключевую ставку на фоне сильного падения лиры

По итогам сегодняшнего заседания Центробанк Турции снова снизил
 ключевую процентную ставку — на 100 базисных пунктов, до 14%.
Коммерсантъ
До заседания турецкая валюта торговалась в районе 15 лир за доллар.
ПРАЙМ
Исходя из отчетных данных торгов, прошедших 16 декабря, потеря стоимости составила приблизительно 2,7%. Однако турецкая лира снижается не только к доллару, но также и к другим валютам.
Banki Loans
С начала текущего года турецкая лира подешевела почти в два раза к доллару и евро, что стало одним из самых крупных падений стоимости турецкой валюты за последние годы.
Комсомольская правда

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