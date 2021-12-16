КоммерсантъЦБ Турции снизил ключевую ставку на фоне сильного падения лирыПо итогам сегодняшнего заседания Центробанк Турции снова снизил ключевую процентную ставку — на 100 базисных пунктов, до 14%.КоммерсантъДо заседания турецкая валюта торговалась в районе 15 лир за доллар.ПРАЙМИсходя из отчетных данных торгов, прошедших 16 декабря, потеря стоимости составила приблизительно 2,7%. Однако турецкая лира снижается не только к доллару, но также и к другим валютам.Banki LoansС начала текущего года турецкая лира подешевела почти в два раза к доллару и евро, что стало одним из самых крупных падений стоимости турецкой валюты за последние годы.Комсомольская правдаЧитать далееСвернутьНТВНТВИзвестияРБК ИнвестицииКомсомольская правдаГазета.RuИнфоросSntat.ruМИР 24ПрофильУтроNewsФАНМосковский Комсомолец ТурцияИнвест-ФорсайтREGNUMПодробнее о событииЦентробанк Турции опустил ключевую ставку с 15% до 14%, курс лиры обновил антирекордLenta.ru06:55Турецкая лира упала на 6% и обновляет антирекорды после решения ЦБ Турции о ставкеПРАЙМ10:10ЦБ Турции снизил ключевую ставку на фоне сильного падения лирыКоммерсантъ07:57Обвал лиры вызвал недовольство ЭрдоганаProfinance.ru14:13ЦБ Турции понизил ключевую ставку до 14%Московский Комсомолец Турция06:42СМИ: турецкие госбанки получат $1,3 млрд в качестве дополнительной капитализацииТАСС07:18Турецкая валюта на бирже снизилась до рекордных 15,21 лиры за единицу доллараBanki Loans03:09Показать ещёОценить58Поделиться