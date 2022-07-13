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ЦБ: В России активизировались Telegram-мошенники

В России активизировались Telegram-мошенники, привлекающие средства с помощью ботов.
Парламентская газета
«Для начала работы с ботом пользователя призывают просто перейти по ссылке из Telegram-канала и написать текстовое сообщение»,— говорят в ЦБ.
Коммерсантъ
Еще одной тенденцией на нелегальном финансовом рынке является рост числа проектов, предлагающих инвестиции в криптовалюты и псевдокриптовалюты.
Парламентская газета
Во втором квартале почти в 3 раза относительного первых трех месяцев года выросло количество выявленных нелегальных кредиторов.
Парламентская газета

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На каналах настроили пирамид
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