По словам высокопоставленного источника «Известий», знакомого с ходом процесса, на прошедшем в июне саммите в Пекине члены БРИКС «серьезно» обсуждали вступления Саудовской Аравии, а относительно Турции и Египта вопрос не поднимался, хотя эти страны «изучают возможность присоединиться уже несколько лет».