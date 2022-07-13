Пленный командир украинской диверсионно-штурмовой нацистской группы «Медведи SS» Александр Кравцов рассказал РИА Новости, что один из боевиков вооружённого формирования убил пленного, к которому остальные «относились нормально».
"Благодаря гуманитарной и административной поддержке во всех городах и населенных пунктах, подконтрольных российским силам, сегодня восстановлена централизованная муниципальная власть, налажены продовольственные поставки", - говорится в сообщении.
По словам высокопоставленного источника «Известий», знакомого с ходом процесса, на прошедшем в июне саммите в Пекине члены БРИКС «серьезно» обсуждали вступления Саудовской Аравии, а относительно Турции и Египта вопрос не поднимался, хотя эти страны «изучают возможность присоединиться уже несколько лет».
«На территории Кабардино-Балкарской Республики, Астраханской, Волгоградской, Самарской и Московской областей задержаны пять граждан России — пособников международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», в настоящее время действующей на территории Сирии», — сказано в сообщении.