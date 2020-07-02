Политика
Evo-rus.comЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн
Речь идет о золоте на сумму 930 млн евро. В споре между Великобританией и ЦБ Венесуэлы английский суд постановил, что президентство Хуана Гуаидо является законным. В результате суд не стал принимать иск венесуэльского ЦБ против Англии о передаче золота обратно.
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Высокий суд Лондона признал оппозиционного политика Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы
Эхо Москвывчера в 11:11
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ФСБ задержала призывавших создать халифат на Северном Кавказе боевиков
Экстремисты призывали создать на Северном Кавказе халифат и отвергнуть светские законы.
Lenta.ru 03:10
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В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал "ужасными" российские проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон".
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Фото юного российского спортсмена и трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина восхитило спортивного комментатора из США Джо Рогана.
Народные новости вчера в 03:09
Экономика
Очистить кэш: в РФ готовят тотальный контроль за операциями юрлиц с наличными
Действующие нормы освобождают банки от необходимости сообщать о таких операциях, если они связаны с хозяйственной деятельностью юрлиц, законопроект же предполагает тотальный контроль за кэшем.
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Глава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие
Согласно законопроекту, размер сбора на утилизацию будет фиксированным и составит 3 тыс. руб. за единицу пневматического оружия и 10 тыс. руб. за огнестрельное оружие (единоразовый сбор).
РБК вчера в 23:00
Общество
В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком
Архангельская область стала лидером среди российских регионов по заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2019 году.
РБК 01:30
Общество
Главный инфекционист США допустил опасную мутацию коронавируса
Новый коронавирус SARS-Cov-2, вызывающий болезнь COVID-19, в случае мутации может становиться более заразным.
РБК вчера в 21:16
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В Москве более 50% голосов против поправок подали на 95 участках
Против поправок в Конституцию большинством голосов в Москве проголосовали на 95 участках — это 2,7% от всех столичных участковых избирательных комиссий, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК.
РБК вчера в 12:30
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Росавиация продлила до 1 августа запрет на зарубежные рейсы
Москва, 3 июля 2020, 10:05 — REGNUM Росавиация продлила запрет на международное авиасообщение до 1 августа 2020 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
REGNUM 03:05
Общество
В Америке началась вторая волна пандемии COVID-19
Вспышка накануне праздника В общей сложности 40 из 50 американских штатов сообщили о резком росте числа случаев COVID-19 накануне национального праздника - Дня независимости США, который отмечается 4 июля.
Российская газета 02:04
Технологии
В WhatsApp добавят пять новых функций
Разработчики анонсировали пять новых функций, которые скоро появятся в приложении.
АБН 02:29
Общество
На «золотые паспорта» Черногории претендуют десятки россиян
Для получения гражданства Черногории иностранные граждане должны инвестировать в недвижимость страны от € 250 тыс. и сделать благотворительный взнос в государственный фонд в размере € 100 тыс. Всего власти намерены выдать 2 тыс. "золотых паспортов", после чего программа будет закрыта.
Коммерсантъ вчера в 22:57
Шоу-бизнес
39-летняя Саша Зверева через пять дней после родов вышла из декрета
Саша Зверева выходит из декрета на пятый день после родов Так, старшей дочери Василисе в этом году исполняется 17 лет, а сыну Макару — 12.
Вокруг ТВ вчера в 04:43
Происшествия
В Самаре уволили двух воспитателей за жестокое обращение с ребенком
Двое воспитателей самарского дома ребенка уволены после того, как в интернете было опубликовано видео с грубым обращением с ребенком одной из женщин.
ТАСС 03:02
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Новый Galaxy Note 20 случайно показала компания Samsung
На сайте компании для пользователей из России и Украины были опубликованы качественные рендеры флагмана.
Evo-rus.com вчера в 08:27
Происшествия
В Татарстане отменили приговор по делу о насилии над ребёнком
Верховный суд Татарстана отменил приговор в отношении жителя Бугульмы, которого обвиняли в насилии над полуторагодовалой девочкой.
RT на русском 02:53
Фигурное катание
Фигурист Ерохов покинул команду Тутберидзе
Чемпион мира среди юниоров — 2018 по фигурному катанию Алексей Ерохов покинул команду тренера Этери Тутберидзе.
Чемпионат вчера в 19:08
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В Минобрнауки заявили о праве вузов перенести начало учебного года
Если в регионе к сентябрю не стабилизируется ситуация с коронавирусом, то российские вузы могут самостоятельно перенести начало учебного года на срок до двух месяцев, пока ситуация с распространением инфекции не нормализуется.
Газета.Ru вчера в 10:26
Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
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ВТБ снизил ставки по вкладам в рублях
Банк ВТБ снизил процентные ставки по рублевым вкладам.
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Россия развернет в космосе военные системы связи и разведки
В 2022 году Россия планирует начать развертывание в космосе перспективной системы спутниковой связи, которая позволит осуществлять глобальный контроль поверхности планеты.
РБК вчера в 19:58
Авто
Подержанные машины в России в I полугодии подорожали на 3-3,5%
Подержанные машины в России возрастом трех-пяти лет в I полугодии 2020 года подорожали на 3-3,5%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование портала «Авто.ру».
Urbc.Ru 01:47
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада
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Piter.tv 00:44
Происшествия
Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы
Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия вчера в 16:40
Киберспорт
Ubisoft официально представила свою королевскую битву — Hyper Scape
Компания Ubisoft анонсировала королевскую битву Hyper Scape в урбанистическом антураже от первого лица.
3DNews 01:25
Технологии
«Почта России» возьмёт на вооружение тяжёлые беспилотники
Не исключено, что «Почта России» начнёт доставлять посылки и корреспонденцию в отдалённые и труднодоступные районы при помощи тяжёлых дронов.
3DNews 03:00