Политика

Evo-rus.comEvo-rus.comЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн

Речь идет о золоте на сумму 930 млн евро. В споре между Великобританией и ЦБ Венесуэлы английский суд постановил, что президентство Хуана Гуаидо является законным. В результате суд не стал принимать иск венесуэльского ЦБ против Англии о передаче золота обратно.
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ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн

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МИД Венесуэлы считает абсурдным решение Высокого суда Лондона по спору о золоте

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Британский суд отказал Мадуро в доступе к золотому запасу Венесуэлы

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США и Британия присвоили чужое золото со всего мира

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Высокий суд Лондона признал оппозиционного политика Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы

Эхо Москвывчера в 11:11

Суд Лондона лишил Мадуро доступа к золотому запасу Венесуэлы

Вести.Ruвчера в 07:45
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Фото юного российского спортсмена и трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина восхитило спортивного комментатора из США Джо Рогана.
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Очистить кэш: в РФ готовят тотальный контроль за операциями юрлиц с наличными

Действующие нормы освобождают банки от необходимости сообщать о таких операциях, если они связаны с хозяйственной деятельностью юрлиц, законопроект же предполагает тотальный контроль за кэшем.
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Согласно законопроекту, размер сбора на утилизацию будет фиксированным и составит 3 тыс. руб. за единицу пневматического оружия и 10 тыс. руб. за огнестрельное оружие (единоразовый сбор).
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В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком

Архангельская область стала лидером среди российских регионов по заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2019 году.
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Общество

Главный инфекционист США допустил опасную мутацию коронавируса

Новый коронавирус SARS-Cov-2, вызывающий болезнь COVID-19, в случае мутации может становиться более заразным.
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В Москве более 50% голосов против поправок подали на 95 участках

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В Америке началась вторая волна пандемии COVID-19

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Разработчики анонсировали пять новых функций, которые скоро появятся в приложении.
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На «золотые паспорта» Черногории претендуют десятки россиян

Для получения гражданства Черногории иностранные граждане должны инвестировать в недвижимость страны от € 250 тыс. и сделать благотворительный взнос в государственный фонд в размере € 100 тыс. Всего власти намерены выдать 2 тыс. "золотых паспортов", после чего программа будет закрыта.
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Саша Зверева выходит из декрета на пятый день после родов Так, старшей дочери Василисе в этом году исполняется 17 лет, а сыну Макару — 12.
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Чемпион мира среди юниоров — 2018 по фигурному катанию Алексей Ерохов покинул команду тренера Этери Тутберидзе.
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Если в регионе к сентябрю не стабилизируется ситуация с коронавирусом, то российские вузы могут самостоятельно перенести начало учебного года на срок до двух месяцев, пока ситуация с распространением инфекции не нормализуется.
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Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»

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ВТБ снизил ставки по вкладам в рублях

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Россия развернет в космосе военные системы связи и разведки

В 2022 году Россия планирует начать развертывание в космосе перспективной системы спутниковой связи, которая позволит осуществлять глобальный контроль поверхности планеты.
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