Речь идет о золоте на сумму 930 млн евро. В споре между Великобританией и ЦБ Венесуэлы английский суд постановил, что президентство Хуана Гуаидо является законным. В результате суд не стал принимать иск венесуэльского ЦБ против Англии о передаче золота обратно.

ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн

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