В январе 2019 года, как сообщал Bloomberg, Банк Англии отказался выдать венесуэльскому президенту Николасу Мадуро золотые слитки на сумму $1,2 млрд. После этого в МИД Британии заявили, что решение, связанное с передачей золота властям Венесуэлы, принимает Банк Англии, а не британское правительство.

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