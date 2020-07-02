Политика

RT на русскомRT на русскомЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн

В январе 2019 года, как сообщал Bloomberg, Банк Англии отказался выдать венесуэльскому президенту Николасу Мадуро золотые слитки на сумму $1,2 млрд. После этого в МИД Британии заявили, что решение, связанное с передачей золота властям Венесуэлы, принимает Банк Англии, а не британское правительство.
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В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции, голосование по которым завершилось сегодня.
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