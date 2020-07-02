Политика
RT на русскомЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн
В январе 2019 года, как сообщал Bloomberg, Банк Англии отказался выдать венесуэльскому президенту Николасу Мадуро золотые слитки на сумму $1,2 млрд. После этого в МИД Британии заявили, что решение, связанное с передачей золота властям Венесуэлы, принимает Банк Англии, а не британское правительство.
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Общество
Ряд ограничений в Ростовской области может быть снят 3 июля
Во время совещания по мониторингу региональных мер поддержки граждан и бизнеса глава региона Василий Голубев заявил, что в Ростовской области может быть принято решение о новом снятии ограничений.
Моя Москва.онлайн 10:46
Происшествия
Пожар на Тверской улице в центре Москвы потушен
Пожар в историческом здании на Тверской улице в центре Москвы удалось потушить, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
RT на русском 10:25
Политика
Путин высказался о голосовавших против поправок к Конституции России
Президент России Владимир Путин 2 июля заявил, что понимает людей, проголосовавших против поправок к Конституции, так в стране еще много нерешенных проблем.
Известия 08:53
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Кирове пострадал один человек
Взрыв газовоздушной смеси произошёл на улице Орджоникидзе в Кирове, пострадал один человек.
RT на русском 11:40
Политика
Минфин США сократил санкционный список по Венесуэле
Минфин США вывел из-под санкций, введенных в связи с общей политикой ограничений против Венесуэлы, четыре нефтяных танкера и компании, которые владеют ими.
РБК 10:48
Общество
Петербургская сеть гипермаркетов уходит из Москвы
Петербургская компания ООО «Биг Бокс», управляющая сетью «Оптоклуб Ряды», 6 июля закроет единственный гипермаркет в Московском регионе.
РБК Санкт-Петербург 10:47
Кино
Режиссер «Гравити Фолз» экранизирует «Черепашек-ниндзя»
В четверг, 2 июля, стало известно о том, что режиссер "Гравити Фолз" Джефф Роу экранизирует "Черепашек-ниндзя".
Piter.tv 04:57
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека
Правительство готовит дополнительную меру поддержки для граждан России. На этот раз помощь затронет порядка 1,5 миллиона человек.
iReactor 10:55
Общество
Умер автор песен Антонова, Кобзона и Магомаева Борис Дубровин
Советский писатель, поэт и поэт-песенник Борис Дубровин скончался в Москве на 95-м году жизни 26 июня - через месяц после 94-летия.
Российская газета 11:45
Политика
В РАН одобрили присвоение звания «Город трудовой доблести» 20 городам
Российская академия наук (РАН) одобрила присвоение звания "Город трудовой доблести" 20 российским городам, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:37
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» впервые высказалась о романе с Павлом Прилучным
Актриса Мирослава Карпович впервые отреагировала на слухи о своем романе с Павлом Прилучным, который не так давно расстался с супругой Агатой Муцениеце.
iReactor 08:45
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
Evo-rus.com 01:19
Общество
Жители Волгоградской области поддержали переход на московское время
Большинство жителей Волгоградской области высказались за переход региона на московское время в ходе опроса, который проводился там 1 июля — одновременно с голосованием по поправкам к Конституции.
RT на русском 06:44
Футбол
Гендиректор «Зенита»: Азмун наказан рублем
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев рассказал о санкциях, примененных к иранскому форварду сине-бело-голубых Сердару Азмуну за нарушение рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 10:51
Происшествия
В убийстве спецназом укравшего обои россиянина не увидели преступления
В ответе Следственного комитета России (СКР) на обращение адвоката говорится, что признаков преступления в обстоятельствах смерти жителя Екатеринбурга, укравшего обои, не увидели.
Lenta.ru 11:09
Футбол
«Интер» объявил о переходе Ашрафа Хакими из «Реала»
РИА Новости 10:37
Происшествия
В Самаре прокуратура проверит жестокое обращение в доме ребенка
Российская газета 07:48
Политика
Захарова прокомментировала вышедшую в Малайзии книгу о MH17
Выход в Малайзии книги о крушении рейса MH17 в 2014 году говорит о стремлении малайзийцев сформировать собственное мнение о катастрофе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 10:32
Общество
Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании
На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Российская газета 01:07
Кино
Опубликован трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон
В Сети появился трейлер нового фильма «Бессмертная гвардия», главную роль в котором исполнила знаменитая американская актриса Шарлиз Терон.
NewInform 11:18
Общество
В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции
В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции, голосование по которым завершилось сегодня.
Эхо Москвы вчера в 15:07
Гаджеты
Microsoft выпустила внеплановое обновление Windows 10
Внеплановое обновление Windows 10 появилось за две недели до стандартного, которое должно появиться 14 июля.
Evo-rus.com 01:41
Шоу-бизнес
Вдова Виктора Проскурина хочет провести прощание с актером в Доме кино
Вдова заслуженного артиста РСФСР Виктора Проскурина Ирина Хонда хочет, чтобы прощание проходило публично и на сцене Дома кино.
Невские Новости вчера в 17:08
Шоу-бизнес
Жена парализованного Алексея Янина снялась в откровенном клипе
Несколько лет назад актер Алексей Янин пережил инсульт, после которого так и не восстановился полностью.
Территория новостей 03:36
Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
РИА Новости 08:04
Авто
«АвтоВАЗ» в четвертый раз за полгода повысил цены на все модели
«АвтоВАЗ» в четвёртый раз за полгода повысил цены на всю продукцию.
Motor вчера в 16:23
Происшествия
На сотрудницу администрации Липецкой области завели уголовное дело
Следственный отдел по Советскому округу Липецка возбудил уголовное дело в отношении сотрудницы областного управления внутренней политики.
КП - Липецк 08:33