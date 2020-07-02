Политика
RT на русскомЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн
В январе 2019 года, как сообщал Bloomberg, Банк Англии отказался выдать венесуэльскому президенту Николасу Мадуро золотые слитки на сумму $1,2 млрд. После этого в МИД Британии заявили, что решение, связанное с передачей золота властям Венесуэлы, принимает Банк Англии, а не британское правительство.
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Общество
Большинство петербуржцев проголосовали против поправок на 29 участках
На 29 участках в Петербурге большинство избирателей проголосовали против поправок в Конституцию.
МР7.ру 12:54
Политика
Путин присвоил звание «город трудовой доблести» 20 местам в России
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым присвоил звание «Город трудовой доблести» 20 городам страны.
Телеканал 360° 14:12
Происшествия
Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом
По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия 09:16
Общество
На западе Монголии ввели карантин из-за бубонной чумы
Улан-Батор, 2 июля 2020, 13:45 — REGNUM На территории двух сомонов в монгольском аймаке Ховд введён карантин в связи со вспышкой бубонной чумы.
REGNUM 06:45
Политика
Ким Чен Ын объяснил отсутствие заражений коронавирусом в КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын объяснил отсутствие случаев заражения коронавирусом в стране.
Lenta.ru 18:46
Политика
ЦИК обработал 99,52% протоколов голосования по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию РФ завершилось. Специалисты Центральной избирательной комиссии обработали 99,52% протоколов.
Mockva.ru 01:57
Шоу-бизнес
Каменских ввела в заблуждение поклонников эротичным фото
Певица Настя Каменских опубликовала снимок, который ввел в замешательство ее поклонников.
ФАН 15:17
Политика
WP: Трамп ничего не планирует в связи с сообщениями о России и талибах
Президент США Дональд Трамп не уверен в том, что ему нужно что-то предпринять в связи с утверждениями о том, что Россия якобы побуждала афганских боевиков убивать американских военнослужащих.
ТАСС 02:30
Политика
В мэрию Москвы подана заявка на митинг против итогов голосования по поправкам к Конституции
Как пишет в своем Телеграм канале координатор кампании "Нет" Андрей Пивоваров, акция заявлена на 15 июля с числом участников до 10 тыс. По словам Пивоварова, требования митинга: против признания результатов голосования 1 июля, против узурпации власти Владимиром Путиным и за отставку главы ЦИК Эллы Памфиловой.
Эхо Москвы 20:05
Музыка
Группа «Ленинград» сняла новый клип после объявленного распада
Группа "Ленинград" представила клип на новую песню "Фотосессия". Премьера видео состоялась в ночь на пятницу на Youtube-канале коллектива.
ТАСС 19:11
Здоровье
Онколог назвала эффективный способ выявить рак на ранних стадиях
Врач-проктолог, онколог Елена Смирнова заявила, что обнаружить рак на ранних стадиях, то есть до появления симптомов заболевания, можно только при помощи колоноскопии.
UfaTime.ru 05:24
Футбол
РФС опубликовал финансовый отчет «Ротора»
РФС во второй раз опубликовал ключевые финансовые показатели футбольных клубов, которые в сезоне 2020/2021 будут выступать в Тинькофф-РПЛ и ФНЛ.
КП - Волгоград вчера в 07:57
Происшествия
Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русском 04:33
Гаджеты
Xiaomi презентовала 65-дюймовый OLED-телевизор за $1840
Как сообщает ToDay News Ufa, продажи первого 65-дюймового OLED-телевизора стартуют 3 июля. Уже известна цена – 1840 долларов.
ToDay News Ufa 09:47
Общество
Жаркая погода ожидается на юге России в ближайшие дни
«Очень жаркая погода с температурой, на 6-7 градусов превышающей норму, прогнозируется на юге европейской территории: Центрального Черноземья, Ростовской области, Краснодарском крае, частично в Ставрополье», — цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
RT на русском 19:13
Политика
Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть
Верховный суд Турции постановил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган может поменять статус собора Святой Софии в Стамбуле и превратить ее в мечеть.
Российская газета 09:11
Кино
Мультсериал «Бивис и Батт-Хед» получит перезапуск
Как передает THR, поклонников легендарного шоу про парочку полных дегенератов ждет богатая россыпь - два новых сезона, спин-оффы и спецэпизоды.
Российская газета 03:51
Авто
Volkswagen представил обновленный кроссовер Tiguan
Компания Volkswagen анонсировала обновленную версию кроссовера Volkswagen Tiguan с новой гибридной модификацией.
Деловое.ТВ 08:27
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club высказался о разводе Харламова и фильме «Текст»
Поклонники пары до сих пор уверенны, что одна из главных причин развода звезд – откровенные сцены Асмус в кинокартине По словам Артура Джанибекяна, коллеги Гарика, шоумен действительно тяжело воспринял шквал критики, который после выхода фильма обрушился на него и его жену.
КМВ Новости 09:00
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на рынке нефти
Саудовская Аравия пригрозила начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК не будут придерживаться данных ими обещаний сократить объемы добычи.
Коммерсантъ 08:39
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека
Правительство готовит дополнительную меру поддержки для граждан России. На этот раз помощь затронет порядка 1,5 миллиона человек.
iReactor 10:55
Политика
Лукашенко заявил о нежелании бежать от России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не хочет бежать от России, а намерена улучшить нынешние отношения.
Lenta.ru 18:05
Общество
Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании
На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Российская газета 01:07
Автоспорт
Алонсо может начать выступать за «Рено» в 2020 году
Испанский гонщик Фернандо Алонсо может вернуться в Формулу-1 уже в 2020 году. В услугах испанца заинтересован "Рено".
Sport.ru 15:14
Происшествия
Более 1,5 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой
Интерфакс 18:01
Общество
Эксперт назвала причины отказа для пропуска в страны Шенгена
Несоответствие сведений в документах (или даже подложность сведений, подделанные справки) либо отсутствие какой-то бумажки может стать причиной отказа, — пояснила Сальникова.
News.ru 20:26
Армия и оружие
США и Германия обсудили перевод американских войск
Министры обороны США и ФРГ Марк Эспер и Аннегрет Крамп-Карренбауэр обсудили в ходе телефонного разговора вывод части американских военнослужащих с территории Германии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
Профиль 21:13
Происшествия
На Сахалине нашли тело младенца с этиловым спиртом в организме
По информации следователей, тело ребенка было обнаружено в квартире, где проживала мать девочки с сожителем.
ТАСС 20:20