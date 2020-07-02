Политика
RT на русскомЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн
В январе 2019 года, как сообщал Bloomberg, Банк Англии отказался выдать венесуэльскому президенту Николасу Мадуро золотые слитки на сумму $1,2 млрд. После этого в МИД Британии заявили, что решение, связанное с передачей золота властям Венесуэлы, принимает Банк Англии, а не британское правительство.
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Армия и оружие
Россия через два года завершит перевооружение станций СПРН
Россия в 2022 году завершит перевод Системы предупреждения о ракетном нападении на радиолокационные станции нового поколения, заявил главком Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин.
РИА Новости 18:02
Футбол
Месси забил 700-й гол за карьеру
ODDS.ru вчера в 00:48
Культура
Кинофестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября
Evo-rus.com 10:52
Шоу-бизнес
Харламов высмеял предположения о причинах его развода с Асмус
Резидент Comedy Club Гарик Харламов в четверг, 2 июля, прокомментировал в Instagram сообщения пользователей о якобы причинах его развода со своей женой актрисой Кристиной Асмус.
Известия 12:16
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русском 04:33
Игры
Apple расторгла контракты с разработчиками сервиса Arcade
Американская корпорация Apple прекратила сотрудничество с разработчиками сервиса Arcade.
RuNews24.ru вчера в 06:15
Общество
В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени
По предварительным данным, за переход на московское время выступили более 65% жителей Волгоградской области, против — порядка 34%.
РБК 14:20
Политика
Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии
По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.
Интерфакс 07:50
Космос
По одному Солнцу каждый день съедает монстр J2157
LentaChel.ru 07:50
Кино
Создатели «Бивиса и Баттхеда» выпустят два новых сезона мультсериала
На сайте MTV появилась информация о том, что создатели сериала «Бивис и Баттхед» перезапустят сериал, выпустив два новых сезона, несколько спин-оффов и дополнительные эпизоды.
Версия.Инфо 03:21
Общество
Более 40 стран сообщили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации
ТАСС 30 июня в 18:18
Политика
Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституцию РФ.
Известия 17:45
Общество
В Минобрнауки заявили о праве вузов перенести начало учебного года
Если в регионе к сентябрю не стабилизируется ситуация с коронавирусом, то российские вузы могут самостоятельно перенести начало учебного года на срок до двух месяцев, пока ситуация с распространением инфекции не нормализуется.
Газета.Ru 10:26
Футбол
УЕФА опубликовал календарь Лиги чемпионов следующего сезона
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал календарь Лиги чемпионов сезона 2020/21.
РБК 09:42
Политика
Захарова ответила на заявления о «сговоре» России с талибами
Обвинения в "сговоре" России с талибами являются частью внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 15:07
Происшествия
Суд продлил арест основателя паблика «Омбудсмен полиции» Воронцова
Дорогомиловский суд Москвы на месяц продлил арест основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова по делу о вымогательстве 300 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 13:23
Происшествия
«Яндекс.Еда» и Delivery Club проверят данные о массовой драке курьеров
Сервисы по доставке еды Delivery Club и «Яндекс.Еда» проверят информацию о драке между курьерами в Москве.
РБК 12:39
Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
РИА Новости 08:04
Происшествия
Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости 15:40
Интернет
В браузере Microsoft Edge YouTube не работает с блокировщиком рекламы
Фото: Flickr, Wikipedia В фирменном браузере компании Microsoft некорректно работает YouTube, если пользователи блокируют рекламу расширениями.
ВладТайм 30 июня в 09:45
Происшествия
Пожар в доме на Тверской улице в Москве потушен
Пожар на площади 800 кв. м в доме на Тверской улице в центре Москвы потушен.
ТАСС 10:26
Армия и оружие
В России запустили серийное производство автомата А-545 для «Ратника»
Автомат А-545 для боевой экипировки «Ратник» запущен в серийное производство в России. Это оружие считается прямым конкурентом АК-12.
iReactor 02:49
Происшествия
Под Самарой 1640 человек эвакуируют из-за повреждения газопровода
Более 1,6 тысячи жителей поселка в Самарской области эвакуируют из-за повреждения незаконной врезки в газопровод, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
РИА Новости 17:42
Общество
За сутки в Москве скончались 34 пациента с коронавирусом
"В Москве скончались 34 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", – сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в четверг.
Интерфакс 16:14
Политика
Лукашенко заявил, что белорусы не собираются бежать от России
Белоруссия не собирается никуда бежать от России, но хочет, чтобы к ней относились по-человечески.
ТАСС 12:18
Путешествия
Черногория подготовилась к приему россиян
К сожалению, достичь достаточного уровня дохода не получается за счет действующих ограничений на прием туристов из конкретных стран.
Countryscanner 10:32
Происшествия
Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы
Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия 16:40