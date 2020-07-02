Политика
RT на русскомЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн
В январе 2019 года, как сообщал Bloomberg, Банк Англии отказался выдать венесуэльскому президенту Николасу Мадуро золотые слитки на сумму $1,2 млрд. После этого в МИД Британии заявили, что решение, связанное с передачей золота властям Венесуэлы, принимает Банк Англии, а не британское правительство.
Читать в источнике
Оценить370
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 13:33, Ашберн
Экономика
Минфин решил более чем вдвое увеличить заимствования в 2020 году
Минфин России увеличит объем валовых заимствований до 5 трлн рублей, сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.
РБК 12:32
Происшествия
В убийстве спецназом укравшего обои россиянина не увидели преступления
В ответе Следственного комитета России (СКР) на обращение адвоката говорится, что признаков преступления в обстоятельствах смерти жителя Екатеринбурга, укравшего обои, не увидели.
Lenta.ru 11:09
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
Политика
В РАН одобрили присвоение звания «Город трудовой доблести» 20 городам
Российская академия наук (РАН) одобрила присвоение звания "Город трудовой доблести" 20 российским городам, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:37
Гаджеты
Honor представила смартфон X10 Max с поддержкой 5G-сетей
Бренд Honor анонсировал новый смартфон Honor X10 Max, который станет один из самых крупных по габаритам среди всех моделей китайского производителя.
Деловое.ТВ 09:40
Шоу-бизнес
21-летняя дочь Сергея Бодрова-младшего дебютировала в качестве ведущей
Единственная дочь актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего Ольга выступила в качестве ведущей на международном кинофестивале «Зеркало».
iReactor 09:43
Политика
Сотрудникам ФСБ могут запретить разглашать профессиональную тайну
Депутаты Василий Пискарёв и Дмитрий Вяткин внесли в Госдуму законопроект, согласно которому сотрудники органов ФСБ обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности ведомства, составляющей профессиональную тайну.
RT на русском 11:38
Политика
Помпео призвал Германию воспринимать Россию как угрозу
Германии следует с большей осторожностью относиться к России, заявил госсекретарь Майк Помпео в эфире телеканала C-SPAN.
РИА Новости 12:36
Авто
Обновленный Volkswagen Tiguan представили официально
В подкапотном пространстве обновленного Volkswagen Tiguan появился двухлитровый турбодвигатель мощностью 187 л.с. и крутящим моментом 299 Нм.
Evo-rus.com вчера в 07:46
Происшествия
На уральской свадьбе 28 человек заразились COVID-19
Российская газета 10:16
Авто
Mercedes и Honda модернизировали силовые установки
Mercedes и Honda модернизировали силовые установки к стартам Гран-При, которые были отменены из-за вспышки коронавируса с марта по июль.
Picsnews.net 12:13
Происшествия
Пожар на Тверской улице в центре Москвы потушен
Пожар в историческом здании на Тверской улице в центре Москвы удалось потушить, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
RT на русском 10:25
Общество
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Участники акций протеста против расизма и насилия со стороны полицейских несколько недель назад заняли шесть кварталов в центральной части Сиэтла и провозгласили занятую территорию «автономной зоной Капитолийского холма».
Ведомости вчера в 19:50
Авто
Появились фотографии нового седана Kia Optima для рынка России
На сайте kia-clubs.ru появились снимки новой Kia Optima, которая сменила не только поколение, но и имя - теперь в России она будет продаваться под названием K5.
Новые автомобили 11:18
Общество
Умер автор песен Антонова, Кобзона и Магомаева Борис Дубровин
Советский писатель, поэт и поэт-песенник Борис Дубровин скончался в Москве на 95-м году жизни 26 июня - через месяц после 94-летия.
Российская газета 11:45
Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
РИА Новости 08:04
Происшествия
В Москве-реке нашли тело новорожденного
В Москве-реке около моста Лужники нашли тело новорожденного мальчика.
Lenta.ru 10:29
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» высказалась об угрозах из-за романа с Прилучным
Российская актриса и модель Мирослава Карпович, звезда сериала «Папины дочки», высказалась об угрозах, поступивших ей в Instagram из-за слухов о романе с актером Павлом Прилучным.
Lenta.ru 12:26
Политика
Эксперт назвал «аномальными» 22 млн голосов на голосовании по Конституции
Эксперт по электоральной статистике Сергей Шпилькин по итогам анализа 88 млн избирателей пришел к выводу, что более 22 млн голосов можно считать «аномальными».
Росбалт 07:34
Политика
В Кремле сочли триумфальными итоги голосования по Конституции
В Кремле не ожидали, что на фоне пандемии, сложной экономической ситуации и дачного сезона будут такие высокие показатели явки на голосовании по поправкам в Конституцию.
Дождь 06:06
Общество
Недельная инфляция в России замедлилась до нуля
С 23 по 28 июня инфляция в России вернулась к нулю, сообщает Росстат.
Газета.Ru 12:50
Происшествия
ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом
Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия 07:44
Экономика
ВЭБ продаст долги «Евроцемента» на 7,2 млрд руб
Госкорпорация ВЭБ.РФ выставила на торги права требования по кредитам к двум дочерним компаниям "Евроцемента" — "Мордовцементу" и "Невьянскому цементнику" — на 7,2 млрд руб. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.
РБК 13:26
Экономика
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Вместе со снижением ставок по базовым вкладам Сбербанк запустил промо-вклад «Лето Онлайн» с максимальной ставкой 4%. Вклад можно открыть до 2 августа на срок до 6 месяцев.
Коммерсантъ 10:01
Футбол
Контракт Сане с «Баварией» рассчитан до 2025 года
Мюнхен, Германия, 2 июля 2020, 18:53 — REGNUM 24-летний вингер сборной Германии Лерой Сане подписал с мюнхенской «Баварией» контракт, рассчитанный до конца сезона 2024/25.
REGNUM 11:53
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русском 04:33
Авто
INEOS представил внедорожник Grenadier
Компания INEOS Automotive, которая готовит внедорожник на замену снятому с производства Land Rover Defender первого поколения, показала дизайн новой модели Grenadier.
Коммерсантъ 05:37
Авто
Новая модель Suzuki Across стала копией Toyota RAV4
Представленный автомобиль является копией нового Toyota RAV4, а, если быть точнее, его китайского варианта под именем Wildlander, дебютировавшего на автосалоне в Гуанчжоу в прошлом году.
Evo-rus.com 10:39