ТАССЦБ Венесуэлы введет цифровой боливарЦентральный банк Венесуэлы введет в оборот с 1 октября цифровой боливар, курс которого по отношению к используемой в настоящий момент валюте составляет 1:1 млн.ТАСС"Начиная с 1 октября начнет действовать цифровой боливар с применением денежной шкалы, которая удалит шесть нулей у национальной валюты", - говорится в сообщении банка.РИА НовостиВ заявлении ЦБ подчеркнул, что "введение цифрового боливара не влияет на стоимость валюты".ТАССОфициальный курс венесуэльского боливара составляет 4 026 194 за $1.ТАССЧитать далееСвернутьНациональная служба новостейНациональная служба новостейФАНРБКПодробнее о событииМинус шесть нулей: Венесуэла объявила о введении цифровой валютыРоссийская газета10:47Венесуэла усилит боливар в миллион раз и сделает его цифровымРБК10:56ЦБ Венесуэлы введет цифровой боливарТАСС10:54Один из главных должников России спишет со своих денег шесть нулейLenta.ru12:02В Венесуэле введут цифровую валюту для восстановления экономикиМосковский Комсомолец10:38Венесуэла вводит цифровую национальную валюту, в ней будет на шесть нулей меньшеРИА Новости10:22В Венесуэле рассказали, когда боливар потеряет шесть нулейФАН10:20Показать ещёОценить9Поделиться