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ЦБ Венесуэлы введет цифровой боливар

Центральный банк Венесуэлы введет в оборот с 1 октября цифровой боливар, курс которого по отношению к используемой в настоящий момент валюте составляет 1:1 млн.
ТАСС
"Начиная с 1 октября начнет действовать цифровой боливар с применением денежной шкалы, которая удалит шесть нулей у национальной валюты", - говорится в сообщении банка.
РИА Новости
В заявлении ЦБ подчеркнул, что "введение цифрового боливара не влияет на стоимость валюты".
ТАСС
Официальный курс венесуэльского боливара составляет 4 026 194 за $1.
ТАСС

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