Lenta.ruЦБ Венгрии рекордно с 2008 года повысил ключевую ставку до 7,75% для борьбы с ростом ценЦентробанк, вероятно, продолжит быстрое повышение ставок, спрогнозировал эксперт агентства стратег Societe Generale Марек Дрималь.Lenta.ru27 июня курс национальной валюты по отношению к евро сильно упал и в середине июня впервые опустился до 400 форинтов за евро.Lenta.ruНа фоне резкого изменения ставки национальная валюта смогла укрепиться более чем на на один процент.Lenta.ruВ текущей ситуации, когда европейские страны стремятся полностью отказаться от торговли с Россией и продолжают вводить новые санкции из-за военных действий страны на Украине, Венгрия имеет особую позицию.Lenta.ruЧитать далееСвернутьОценить5Поделиться