Будьте в Плюсе

ЦБ Венгрии рекордно с 2008 года повысил ключевую ставку до 7,75% для борьбы с ростом цен

Центробанк, вероятно, продолжит быстрое повышение ставок, спрогнозировал эксперт агентства стратег Societe Generale Марек Дрималь.
Lenta.ru
27 июня курс национальной валюты по отношению к евро сильно упал и в середине июня впервые опустился до 400 форинтов за евро.
Lenta.ru
На фоне резкого изменения ставки национальная валюта смогла укрепиться более чем на на один процент.
Lenta.ru
В текущей ситуации, когда европейские страны стремятся полностью отказаться от торговли с Россией и продолжают вводить новые санкции из-за военных действий страны на Украине, Венгрия имеет особую позицию.
Lenta.ru

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