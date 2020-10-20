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Сеул, 20 октября 2020, 12:28 — REGNUM Центральный банк (ЦБ) Южной Кореи может понизить учётную ставку на 0,25% в течение 2020 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на директора международного рейтингового агентства Fitch Ratings Джереми Цукера.