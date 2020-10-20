ЦБ Южной Кореи может понизить учётную ставку на 0,25% — Fitch
Сеул, 20 октября 2020, 12:28 — REGNUM Центральный банк (ЦБ) Южной Кореи может понизить учётную ставку на 0,25% в течение 2020 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на директора международного рейтингового агентства Fitch Ratings Джереми Цукера.В источнике
Подробнее о событии
Эксперты назвали главное препятствие снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 4%
Экономика сегодня19 октября в 07:43
Сбербанк ожидает, что ЦБ сохранит ключевую ставку на прежнем уровне
Аргументы и Факты19 октября в 10:30
Эксперты: снижение ключевой ставки ЦБ до 4% зависит от итогов выборов в США
Daily Moscow19 октября в 05:32