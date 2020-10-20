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ЦБ Южной Кореи может понизить учётную ставку на 0,25% — Fitch

Сеул, 20 октября 2020, 12:28 — REGNUM Центральный банк (ЦБ) Южной Кореи может понизить учётную ставку на 0,25% в течение 2020 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на директора международного рейтингового агентства Fitch Ratings Джереми Цукера.В источнике
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Экономика сегодня

Эксперты назвали главное препятствие снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 4%

Экономика сегодня19 октября в 07:43
Российская газета

Рубль ставит на паузу

Российская газета19 октября в 10:52
Аргументы и Факты

Сбербанк ожидает, что ЦБ сохранит ключевую ставку на прежнем уровне

Аргументы и Факты19 октября в 10:30
ТАСС

Сбербанк ждет сохранения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ

ТАСС19 октября в 08:53
РБК

Экономисты спрогнозировали второй за осень отказ ЦБ от снижения ставки

РБКвчера в 00:00
Daily Moscow

Эксперты: снижение ключевой ставки ЦБ до 4% зависит от итогов выборов в США

Daily Moscow19 октября в 05:32
Finam.Ru

Ключевая ставка ЦБ РФ. Ожидание продления паузы

Finam.Ru19 октября в 03:35

Полиция проводит проверку после избиения девушки блогером в прямом эфире

Как уточнил источник агентства в правоохранительных органах, речь идет об инциденте в "Москва-Сити", где популярный блогер Андрей Бурим (Mellstroy) во время прямого эфира бил девушку лицом об стол.
Полиция проводит проверку после избиения девушки блогером в прямом эфире
РИА Новостивчера в 10:23

«Они существуют!», или Баллада о черных дырах

Когда-то черные дыры существовали только на бумаге, как следствие общей теории относительности Эйнштейна, а сейчас ученые имеют на руках фотографию тени этого удивительного объекта, когда-то считавшегося гипотетическим.
Научная Россия17 октября в 12:16

Мендес: Хабиб Нурмагомедов рассматривает только Сен-Пьера как соперника после боя с Гэтжи

Хавьер Мендес, наставник действующего обладателя чемпионского пояса легкого дивизиона UFC Хабиба Нурмагомедова, признался, что планирует его подопечный после титульного боя с Джастином Гэтжи.
CT news19 октября в 05:54

Норвежские лыжники ответили на слова Вяльбе о «легализованном допинге»

Норвежские лыжники Ула Виген Хаттестад, Рагниль Хага и Майкен Касперсен Фалла ответили на слова президента ФЛГР Елены Вяльбе о приеме препаратов, которые можно приравнять к "легализованному допингу".
РИА Новостивчера в 10:25

Еще 63 человека с коронавирусом скончались в Москве за сутки

"В Москве скончались 63 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Интерфаксвчера в 16:39

Реальные располагаемые доходы россиян в III квартале упали на 4,8%

Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в III квартале 2020 года упали на 4,8% в годовом выражении, следует из данных Росстата.
ТАССвчера в 12:50

В Подмосковье усиливают ограничения из-за коронавируса

В регионе уже запретили проводить по ночам дискотеки, шоу-программы и банкеты в кафе, барах и ресторанах, на автовокзалах и железнодорожных станциях начали измерять температуру у пассажиров, усилили контроль за соблюдением масочного режима.
РИА Новости19 октября в 07:05